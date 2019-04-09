臺南紡織攜手南台科大 成立產學共構技術研發中心

2019-04-09 19:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



南臺科技大學與臺南紡織公司合作成立「南紡與南臺產學共構技術研發中心」，今天揭牌，雙方將共同研發高值化聚酯研發技術，培育符合產業趨勢人才，協助地區產業提升市場競爭力，深化學產交流。

南紡與南臺科大同為「臺南幫」關係企業，以往相關合作計畫執行彼此已培養良好默契。南臺科大表示，化材系去年8月進駐新系館時增購研發設備，攜手設立產學共構技術研發中心，可延伸長期穩定合作關係，共同發展高值化聚酯產業關鍵技術與開發新穎機能性聚酯產品，將學校豐沛研發能量導入企業，並使學校透過企業了解產業最新脈動，培育產業競爭力人才，為公司永續經營與學校研發與人才培育創造雙贏。

南臺科大老董張信雄表示，很高興看到這個技術研發共構中心成立，感謝南紡提供機會，盧燈茂校長持續秉持南臺辦一流學府、培養出一流學生的決心，排除萬難及協調各方，促成雙方進一步的合作。

他說，從共構中心的組織架構及執行內容來看，不只是雙方合作研發新的高值化材料及應用產品，還有圖書儀器設備等的共享，也提供大學部學生的實習機會，以及目前進行中的新南向越南專班。這樣的合作深度及廣度，在在顯示南台與企業的密切配合與資源共享。臺灣少子女化趨勢大學招生困難及企業新進員工短缺問題日益嚴重，技術研發共構中心的運作模式，將做為學校及企業間的橋樑，為少子化衍生的問題，提供一個緩解的選項，可做為各界的參考。

臺南紡織董事長侯博明表示，歷經吳三連、吳修齊及鄭高輝等歷任董事長，南紡已邁入第63個年頭，『三好一公道』精神已確實生根、發芽、壯大，這與南臺秉持校訓『信義誠實』發展成為排名全國科大第六、私立科大第一的優質科技大學是相互呼應的。南紡非常重視這個產學共構研發中心的推動成效，深信它將使過往良好的合作關係更為深入穩固。

南紡總經理陳鴻模表示，南紡去年有幸與南臺科大共同開設自動化國際學生產學合作專班，尤其是結合越南總廠的資源將使其成為教育部推動新南向專班，將台灣高等教育成功輸出的典範。這次再透過產學共構研發中心的成立，更將使南紡與姊妹企業南臺科大緊密合作共存共榮。

盧燈茂感謝臺南紡織公司支持，學校也積極整合各項資源整體規劃推動校務，運用高教深耕計畫經費來建立研發共構中心基礎設施，提升學生關鍵基礎能力及實作能力為目標，更將利用研發共構中心的推動，來加強課程的創新教學以及學生的實習參與。

盧燈茂表示，這個共構中心是以三年一期推動，主題則是因應政府「循環經濟」的倡議，以研發綠色環保材料及應用產品為目標。依據政府「循環經濟」推動方案，建立「循環經濟」新材料產業所需研發、人才、生產技術、及發展環境等，因此研發主題即是研發生物可分解材料技術以及應用產品，滿足高值化、高性能、無毒性、零廢棄等循環經濟特性。

譬如現在常見的農業用塑膠膜或不織布產品，使用後廢棄在農地無法分解，造成環境的負擔，若能改用生物可分解材料，即可解決廢棄物環境汙染問題。