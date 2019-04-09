廟會盛期超過10萬人上街頭 警方緊急召開宮廟領袖會議

2019-04-09 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



台灣兩大徒步進香團同日起駕，北港分局今天下午邀集各宮廟代表召開宮廟高峰會，期能防制陣頭暴力事件發生。圖／北港分局提供 分享 facebook 大甲鎮瀾宮「大甲媽」和苗栗通霄拱天宮「白沙屯媽」，兩支台灣最大的徒步進香團，百年來難得同一日起駕，兩天來估計起碼超過10萬信徒湧上街頭隨香，神駕所到之處也發生搶轎糾紛，甚至引發群眾暴力衝突，兩天來大甲媽祖就發生警察和記者遭毆的群眾暴力事件，引起社會關注。

由於兩大徒步進香團即將在明、後天抵達目的地嘉義新港奉天宮和北港朝天宮，為防止陣頭暴力事件重演，北港分局今天下午邀集鄰近宮廟領袖召開陣頭防暴高峰會，彼此交換意見，期能共同制治陣頭暴力再發生。

北港為台灣的宗教重鎮，白沙屯媽祖預計11日（後天）抵達北港朝天宮，加上北港一年一度的北港媽祖出巡也即將在本月23日登場，接連的媽祖進香盛會，人潮、交通問題之外，因近日陣頭暴力頻傳，使得廟會治安維護，成為警方當前要務，也投下更多警力防護。

為因應接連的宗教盛期，北港分局今天下午邀請各宮廟領袖、人員召開遶境活動協調會，期能共同呼籲信眾，理性尋求宗教寄託，不要有脫序行為發生。

分局長廖志明說，白沙屯媽鑾轎將於11日上午抵達北港，緊接著23、24日又是朝天宮年度遶境，為防範暴力衝突及避免遶境陣頭鬥毆、青少年聚眾滋事，邀請各宮廟主事者交換意見並簽訂防制公約，宣示警方嚴正執法決心，期待透過事前勸導約制，避免衝突暴力發生。

警方估計白沙屯媽祖徒步進香信徒多達5萬多人，加上途中加入的信眾，人數可突破7萬人以上，警方已做好交通疏導規劃。