星戰熱 黃偉哲化身絕地武士路克天行者

2019-04-09 17:14 中央社 台南9日電



星際大戰電影風靡全球,5月4日更是國際星戰日,台南市長黃偉哲化身絕地武士路克天行者。台南文化中心當天有電影交響音樂會,凡是cosplay星戰角色,還可免費參觀台南古蹟。

在星際大戰電影著名角色「黑武士」達斯維達及一群白兵前,黃偉哲今天在台灣船園區化身為絕地武士-路克天行者,宣布「星際大戰五部曲:帝國大反擊」電影交響音樂會將於5月4日登場,以慶祝國際星戰日。

黃偉哲說,星際大戰電影的經典台詞“may theforce be with you”,意思是願原力與你同在,影迷取其諧音“may the fourth be with you”,變成5月4日與你同在,他也希望在台南開創維護地球和平的「新五四運動」,讓星戰迷享受眾多活動優惠。

台南市政府文化局表示,每年5月4日的國際星戰日,世界各地都有大型慶祝活動,是星戰迷的專屬嘉年華,市府今年也會舉辦相關活動,一起慶祝國際星戰日。

文化局人員說,5月4日至5月5日間,凡裝扮成星際大戰角色或持音樂會票券者,可免費參觀台南古蹟;另外,5月4日下午2時至3時還有星戰粉絲同樂會,只要裝扮星戰角色到台南文化中心拍照打卡按讚,就能獲得飲料兌換券。5月4日下午2時至6時,台南文化中心迴廊也將舉辦親子同樂的「星戰闖關樂」,歡迎星戰迷同樂。