星戰熱 黃偉哲化身絕地武士路克天行者

2019-04-09 17:14 中央社 台南9日電



星際大戰電影風靡全球，5月4日更是國際星戰日，台南市長黃偉哲化身絕地武士路克天行者。台南文化中心當天有電影交響音樂會，凡是cosplay星戰角色，還可免費參觀台南古蹟。

在星際大戰電影著名角色「黑武士」達斯維達及一群白兵前，黃偉哲今天在台灣船園區化身為絕地武士-路克天行者，宣布「星際大戰五部曲：帝國大反擊」電影交響音樂會將於5月4日登場，以慶祝國際星戰日。

黃偉哲說，星際大戰電影的經典台詞“may theforce be with you”，意思是願原力與你同在，影迷取其諧音“may the fourth be with you”，變成5月4日與你同在，他也希望在台南開創維護地球和平的「新五四運動」，讓星戰迷享受眾多活動優惠。

台南市政府文化局表示，每年5月4日的國際星戰日，世界各地都有大型慶祝活動，是星戰迷的專屬嘉年華，市府今年也會舉辦相關活動，一起慶祝國際星戰日。

文化局人員說，5月4日至5月5日間，凡裝扮成星際大戰角色或持音樂會票券者，可免費參觀台南古蹟；另外，5月4日下午2時至3時還有星戰粉絲同樂會，只要裝扮星戰角色到台南文化中心拍照打卡按讚，就能獲得飲料兌換券。5月4日下午2時至6時，台南文化中心迴廊也將舉辦親子同樂的「星戰闖關樂」，歡迎星戰迷同樂。