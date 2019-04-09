老人免費補助換假牙上路 嘉縣1天有百人看診申請

2019-04-09 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣老人比例全國居冠，縣長翁章梁4月1日兌現免費補助老人換假牙福利政策，老人反應熱烈，衛生局統計，從1日至今，扣除清明連假，每天有百名老人看牙醫申請裝置假牙，經審查300人符合資格，上午縣長翁章梁、立委蔡易餘由衛生局長祝年豐陪同，到朴子市上揚牙醫診所，關心老人假牙裝置情形，遇見1名等裝換假牙林姓阿伯說「阮已經等好幾年了!」。

翁縣長提報議會1億多元免費補助老人換假牙追加預算，議會通過，嘉義有38家合約診所、51名牙醫師加入假牙補助計畫，13鄉鎮市都有合約院所提供服務，此外，為照顧偏遠地區民眾，阿里山石桌醫療站每周二、五上、下午，以及大埔鄉衛生所每周四下午及周五上午提供假牙裝置牙科門診及服務。

翁縣長感謝議會和牙醫師公會支持協助，才能順利推動補助老人裝置活動假牙政策，希望透過老人福利政策的推動，讓老人家盡早獲得一口好牙、呷好健康。

提醒民眾家裡如果有長輩牙齒不健全，希望請他到診所進行評估判斷，政府補助方案包括全口假牙4萬元，半口2萬元、部分1.5萬元，攜帶身分證、健保卡、戶口名簿影本或戶籍謄本到合約院所由醫師評估申請裝設假牙。