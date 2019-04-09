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出差越南染麻疹 台南衛生局追蹤同交通工具者恐傳染

2019-04-09 15:40聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市一名男子前往越南出差，在當地染上麻疹，本月2日搭機返台後就醫，經確診為境外移入麻疹個案，由於他一路搭機、計程車、火車，過程中可能傳染給他人，衛生局提醒如果同時段搭乘這些交通工具，應自主管理到本月20日，才能確定排除感染。

衛生局表示，該個案2月11日前往越南出差，3月28日發病，3月31日出現紅疹，曾於當地醫院就醫；4月2日入境返台，4月2日於本市醫院就醫，經通報並於4月8日研判確定。

該案可傳染期為3月27日至4月4日，期間3月27日至4月1日於越南隆安省工作，4月2日搭乘越捷航空VJ858班機入境臺南機場，落地後搭乘計程車前往保安車站，約13:30-14:50左右搭區間車到柳營火車站，出站後自行騎機車直接至柳營奇美醫院就醫，可傳染期間並未返家及進入社區。

衛生局表示，個案除於醫院就診外未有其他活動史，已掌握上述個案曾接觸過相關醫護人員、同班機乘客及機組人員名冊共計67人，已追蹤46人，其中1歲以下接觸者1名，1-6歲1名，目前均無出現疑似症狀。安排0-1歲及1-6歲嬰幼兒IMIG施打及MMR接種等暴露後預防措施。接觸者若有疑似症狀，請電話通知本局所協助安排就醫及採檢等事宜。

衛生局提醒民眾若曾於相同時段搭乘相同大眾交通運輸，請自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩並聯繫衛生局所安排就醫，將持續追蹤接觸者健康狀況至4月20日。

衛生局表示，今年截至目前國內累計45例麻疹病例，22例為國內感染病例（其中13例為接觸者），23例為境外移入病例，本市截至目前累計4例(其中3例為境外移入病例，1例為接觸者)。近期港澳麻疹疫情上升，另中國、日本、菲律賓、越南、泰國及美國等地為麻疹的流行區。

衛生局呼籲民眾前往麻疹流行地區應提高警覺加強防範，應避免帶未完成接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）之嬰幼兒前往；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；家中如有滿1歲之幼兒應儘速攜往完成MMR疫苗接種，以降低感染機會。

一般民眾（尤其是1981年以後出生的成人）如有接種需求，可於出國前2至4週至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種。自流行地區返國後，如出現疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊接觸史，並配合各項防疫措施。有關麻疹防治資訊，可撥打衛生局防疫專線3366366諮詢。

衛生局局長陳怡指出，麻疹為高傳染性疾病，主要症狀為發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽及口腔黏膜有柯氏斑點（koplik spots)、紅疹，潛伏期7-18天，出疹前後4天均具傳染力，進出公共場所或人多擁擠的地方，應注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，另於國外當地如有就醫需求，於醫院或診所時應全程配戴口罩，以降低感染風險。

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