南應大與4大國際旅館集團合作 學生各國工作機會大增

2019-04-09 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南應用科大旅館管理系，今天與在全球130國經營近7000間酒店的萬豪集團簽訂人才培育計畫，該系已與晶華酒店集團、台北文華東方酒店與跨足近百國的洲際酒店集團（IHG）合作分別成立人才培育專班。

旅館系表示，學生大三就接受各大飯店主管職前訓練，大四進入飯店實習、優先留用，藉與上述四大集團合作，可有效縮短學生學用落差，讓學生提早進入國際就業舞台。

萬豪集團由大中華區人力資源副總裁楊理宜代表簽約，他表示，萬豪以客為尊、重視人才培育長期經營，目前在台灣台北、桃園、台中等地有16座旅館，未來幾年還要加倍投資設點，期待與台南科大合作養成優秀人才加入萬豪。

旅館管理系主任陳冠穎指出，系上強化學生外語能力、培養國際移動能力，更要求學生必須具備良好的品格與積極的學習態度，老師嚴管勤教與學生自主學習相輔相成。

陳冠潁表示，想要畢業直接接軌國際職場，除語言能力基本要求，還需要培養主動學習的能力和不怕吃苦人生態度，旅館管理系人才培育專班，學生們更能更瞭解產業實務運作和需求，正確學習方向，視野更寬廣，未來有能力藉國際旅館的平台到世界各地工作、獲取珍貴的人生經驗。

校方表示，近五年台灣高中生畢業出走海外就讀大學人數與日俱增，教育部國際及兩岸教育司業務統計顯示，2012年到2017年，我國學生赴主要留學國家留學簽證人數，從28798人成長到40009人。出走學生與家長無非是希望藉海外求學，未來在全球職場上的競爭力可以更加分。但多數高中生仍留在台灣學習，可以不用遠赴海外，負擔沉重學雜費與生活費，還能夠在念大學時間，找到國際級實習與就業機會，值得學生與家長把握。

萬豪國際集團總部在美國馬里蘭州貝塞斯達，在130個國家和地區擁有超過6700家酒店，2016年收購喜達屋集團後成為全球最大旅館管理集團，直接經營酒店、特許經營酒店和授權分時度假酒店，有30個酒店品牌。該集團預定於2020年底前在亞太區開設1000間酒店，創造5萬個就業機會。