親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

女儀隊長盼加入陸戰儀隊 陸戰隊卻澆她一桶冷水

帶孩子到親子館玩玩具不願收 嗆工作人員「那是你們的事」

2019-04-09 15:14聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市南瀛親子館去年4月開幕，近日市府社會局盤點開館至今，遭毀損及遭帶走玩具竟逾上百件，更有家長拒收玩具，稱「收玩具是你們的事」，讓工作人員搖頭不已。

原新營代表會建物去年4月修繕設置「南瀛親子館」，4層樓建物約330坪，免費提供0-6歲幼兒及其家屬專屬親子活動空間，內部新穎空間設計及多項教玩具、繪本深獲民眾喜愛，開館一年來入館人數已逾8萬人，且持續增加中。

親子館開館一年來陸續添購近500件教玩具，每天都發現玩具缺損的情形，工作人員雖盡力修復，毀損及遭帶走玩具已超過百件，經工作人員加強宣導並張貼海報提醒，仍不見改善。

「真的太離譜！」社會局表示，近期發現有多位家長帶小朋友來館使用後，不願配合收拾玩具，工作人員善意提醒，竟遭回「收玩具是你們的事」，家長離譜行為，也為小朋友做了不良的示範。

另許多家長入館後只顧滑手機，未注意幼兒使用遊具安全，社會局提醒幼兒入館至少須1位年滿20歲之成人陪同，入館後照顧者應全程陪伴不可擅自離開，隨時維護幼兒之安全，以免發生意外。

社會局婦女及兒童少年褔利科長郭元媛表示，親子館內教玩具都是公物，請民眾千萬不要將玩具帶回家，以免觸法。目前社會局持續觀察運作情形，如果未改善，後續將考慮調整現場玩具的使用方式，一律採預約或證件借用，屆時可能帶來許多不便。

南瀛親子館開幕1年遺失玩具逾百件，更常有家長拒收玩具，工作人員忙善後。圖／南瀛親...
南瀛親子館開幕1年遺失玩具逾百件，更常有家長拒收玩具，工作人員忙善後。圖／南瀛親子館提供
分享

親子修復
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

老人免費補助換假牙上路嘉義縣1天有百名老人看診申請

2019-04-09 15:50

南應大與4大國際旅館集團合作 學生各國工作機會大增

2019-04-09 15:40

嘉義中埔武德街20年交通和排水問題 陳明文爭取改善

2019-04-09 15:17

嘉義運動會比照奧林匹克 到廟宇引聖火保佑

2019-04-09 14:06

已故嘉市議員廖天隆當選無效訴訟 檢方提上訴

2019-04-09 10:40

台糖推出「國際首創」循環經濟綠建築 零廢棄只租不賣

2019-04-09 10:22

萬國戲院百老匯每周六開演 綜藝歌廳秀和經典電影放映

2019-04-09 07:30

台南公布土壤液化調查 快來查

2019-04-08 23:30

南市智慧停車計費系統 上路啟用

2019-04-08 23:27

葉稻熱病保險理賠 嘉義農民怨標準高

2019-04-08 23:27

嘉市推科技護照 市長帶頭闖關

2019-04-08 23:23

嘉縣僅1台指紋機 警局長：將添3台

2019-04-08 23:19

林志玲暖爸返鄉 助弱勢學子

2019-04-08 23:14

果菜合作社被疑是「果蟲」 業者要求立委道歉否則提告

2019-04-08 21:27

為血癌病友她奔走25年 直呼「捐骨髓不是抽龍骨水」

2019-04-08 20:48

你們早餐不都吃「牛肉湯」？台南人怨：從小到大沒聽過！

2019-04-08 20:00

解決人口老化照護 顏純左提住院看護納健保給付

2019-04-08 19:25

展望會超商基金會發起鮮乳認捐 首日認捐1080組

2019-04-08 17:47

嘉義縣滯洪池闢建卡關 作業延宕監察院糾正台糖水利署

2019-04-08 15:49

筍農綁猴儆猴 林務局提醒勿觸法

2019-04-08 14:02

台南又有境外移入登革熱病例 這些地區請注意

2019-04-08 11:32

台江一日蚵農體驗 本月27日開放親子參加

2019-04-08 11:30

影／全球首創路邊智慧停車台南啟用 前3個月祭8折優惠

2019-04-08 11:23

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

葉稻熱病稻作保險賠不賠？農民怨：理賠標準太高了

2019-04-08 15:45

台南完成土壤液化調查 民眾上網就可以查詢

2019-04-08 12:36

志玲姊姊慈善基金會返鄉助弱勢 志玲爸：人要飲水思源

2019-04-08 11:49
看更多

熱門文章

大甲媽彰化爆衝突 電視台記者、警察都被打

2019-04-09 00:59

大甲媽到彰化險失控 王惠美還被推到外圍讓標哥怒了

2019-04-08 18:37

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

連假遊花蓮帶回這「特產」 網友直呼只有花蓮人才懂

2019-04-09 10:04

白沙屯媽指示吃肉圓 信徒還願每天提供400顆秒殺

2019-04-08 19:08

影／白沙屯媽祖上午駐駕龍井分駐所 地方傳：要升官了　

2019-04-09 09:51

影／記者、警察都被打傷…大甲媽通過彰化民生地下道爆衝突 警方逮獲兩人

2019-04-09 02:00

全台芭樂暴量增產七成 彰化芭樂今再裝櫃外銷加拿大

2019-04-08 18:32

人事震撼彈！澎湖縣政府4年內精簡400名臨時人員

2019-04-08 19:41

影／這校大甲媽白沙屯媽祖婆都來過！盼期再相會

2019-04-09 07:41

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

隨大甲媽遶境 朱立倫的頭被「阿尚」轉來轉去

2019-04-08 16:39

檢討畫出山坡地2000多公頃 苗栗縣土地利用利多

2019-04-08 19:55

扯！祖墳遭拓路工程剷平 掃墓找嘸將開挖尋屍骨

2019-04-08 19:41

桃園綠線捷運招標預算暴增 議員猛批打賭無法如期完工

2019-04-08 20:40

迎接同婚 雙北戶所準備好了

2019-04-08 23:45

隨大甲媽凌晨出發遶境 柯文哲超商打盹養神再出發

2019-04-08 16:38

台南公布土壤液化調查 快來查

2019-04-08 23:30

影／媽祖婆我愛你！ 學童聲聲喚盼媽祖婆來坐坐

2019-04-09 12:53

屏東東港飯湯有名聲 用「綠豆」煮的僅此一家

2019-04-09 08:05

影／白沙屯媽聽到了！轉向穿越馬路進校園等學生下課

2019-04-09 15:13

台北市一座陸橋遭撞破損 市府擬重啟存廢評估

2019-04-09 10:13

大甲媽遶境發生推擠 彰化警：顏清標沒被巴頭

2019-04-09 00:34

太扯！遊客攀爬花旗木像無尾熊 主人嘆：差點要昏倒

2019-04-09 13:07

柯P跟著大甲媽遶境 一跛一跛抵達西螺「累壞了」

2019-04-09 11:02

影／坐輪椅如何鑽鑾轎？ 大甲媽轎班這個動作被讚好暖

2019-04-09 13:23

影／全台徒步最長白沙屯媽進香 車禍、體力不繼6人送醫

2019-04-08 17:00

肩上奮力一舉 大甲媽轎身讓坐輪椅者也能「鑽轎腳」

2019-04-08 21:26

大甲媽遶境發生記者及員警被打 警方移送3名滋事男子

2019-04-09 09:48

南投縣首座落石攔截網完工 投131線安全性大躍進

2019-04-08 20:39

大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持會高興嗎

2019-04-09 10:28

她專業、溫柔、堅定 榮獲全國服務績優社工

2019-04-09 08:07

大甲媽和白沙屯媽相遇了？ 點心車2邊送啦

2019-04-09 13:14

「今天我賺最大」！ 女神農握到2位台灣最大咖的手

2019-04-09 09:50

大甲媽祖遶境登場 沿途奉獻飆創意

2019-04-08 17:19

瑞芳公車延駛到基隆長庚 議員爭取4月10日成行

2019-04-08 19:51

「與女神同行」徒步累壞了　柯P將改騎自行車到新港

2019-04-09 13:09

影／放任藍營議員砍預算？林姿妙駁：一定捍衛歌仔戲文化

2019-04-08 19:09

大甲媽遶境進香 西螺鎮湧入徒步信徒

2019-04-09 10:48

抱枕內藏超小保麗龍球當兒童節禮物 家長怒

2019-04-09 11:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top