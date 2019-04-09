帶孩子到親子館玩玩具不願收 嗆工作人員「那是你們的事」

2019-04-09 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市南瀛親子館去年4月開幕，近日市府社會局盤點開館至今，遭毀損及遭帶走玩具竟逾上百件，更有家長拒收玩具，稱「收玩具是你們的事」，讓工作人員搖頭不已。

原新營代表會建物去年4月修繕設置「南瀛親子館」，4層樓建物約330坪，免費提供0-6歲幼兒及其家屬專屬親子活動空間，內部新穎空間設計及多項教玩具、繪本深獲民眾喜愛，開館一年來入館人數已逾8萬人，且持續增加中。

親子館開館一年來陸續添購近500件教玩具，每天都發現玩具缺損的情形，工作人員雖盡力修復，毀損及遭帶走玩具已超過百件，經工作人員加強宣導並張貼海報提醒，仍不見改善。

「真的太離譜！」社會局表示，近期發現有多位家長帶小朋友來館使用後，不願配合收拾玩具，工作人員善意提醒，竟遭回「收玩具是你們的事」，家長離譜行為，也為小朋友做了不良的示範。

另許多家長入館後只顧滑手機，未注意幼兒使用遊具安全，社會局提醒幼兒入館至少須1位年滿20歲之成人陪同，入館後照顧者應全程陪伴不可擅自離開，隨時維護幼兒之安全，以免發生意外。