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嘉義運動會比照奧林匹克 到廟宇引聖火保佑

2019-04-09 14:06聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市長黃敏惠昨天到廟宇引聖火，希望神明保佑運動會。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠昨天到廟宇引聖火，希望神明保佑運動會。記者李承穎／攝影
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嘉義市運動會今天上午在嘉義市立體育館開幕，賽事從即日起至15日，計有11項種類競賽，共計5242人次參賽。市府指出，嘉義市的強項是在角力和跆拳道，這次運動會的選手成績，將作為嘉義市代表參與全國運動會的選拔參考依據。

市長黃敏惠昨天先在九華山地藏庵內殿地藏王菩薩座前「菩薩琉璃燈」引燃聖火，象徵神明保佑運動會，希望比照與奧林匹克運動會從希臘神廟引聖火開啟奧運，今天則到體育館參與開幕，她說，透過賽事的磨練，能培育出更多優秀的運動人才，進軍全國舞台。

嘉義市運動會開幕典禮訂由宣信國小樂旗隊以歡樂有朝氣的「玩具嘉年華」揭開序幕，由樂手扮演可愛的玩具小士兵，吹奏著活潑且富童趣的樂章，在繽紛的遊樂園裡盡情玩耍，可愛的旋轉木馬、彩色風車、五彩旗幟，充滿著歡樂的氣氛，彷彿一場盛大的玩具嘉年華會。

黃敏惠致詞時表示，體力就是國力，若能將運動作為日常生活中最重要的習慣，每一個人就有最好的體力，代表國家就有最好的體力和能力。期許選手「不怕困難、不怕輸」，展現全力以赴的運動家態度。

市府指出，今年大會競賽項目計有：田徑、游泳、跆拳道、角力、羽球、桌球、足球、網球、排球、籃球及軟式網球共11項，其中足球項目已提前於4月8日比賽。詳情可上108年嘉義市運動會網站查詢，歡迎市民到場為選手們加油。

嘉義市長黃敏惠（左）今天參加運動會開幕典禮。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（左）今天參加運動會開幕典禮。記者李承穎／攝影
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嘉義市運動會即日起舉辦一連串賽事，今天由宣信國小樂隊開啟序幕。記者李承穎／攝影
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