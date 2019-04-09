捕鼠高手黑翅鳶利爪捕鼠飛翔展示戰利品

2019-04-09 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



猛禽黑翅鳶，體型與鴿子差不多大小，一對紅色銳眼，搭配白色貓臉，美麗排名數一數二，是鳥友追逐對象，牠被保育界稱為「捕鼠高手」，就如同日行性的貓頭鷹；生態攝影家林言順日前在嘉義市湖子內路與健康三路旁空曠地帶，巧遇黑翅鳶，用高倍數攝影機，捕捉黑翅鳶利爪捕鼠，在空中飛翔展示戰利品情形，讓他意外驚喜。

據保育人士估計，每隻黑翅鳶雄性成鳥，一年至少可捕捉一千隻老鼠；一隻成年雄鳥在繁殖期間，育一窩雛鳥，平均一天要消耗掉十幾隻老鼠，被保育界稱為「捕鼠高手」，屏東科大野保所鳥類生態研究室師生，曾在佔地15公頃機農場田區，進行一場「請老鷹來幫忙抓老鼠—黑翅鳶棲架講習與實作」的活動。

生物鏈中猛禽是沒有天敵的，但以稻穀泡農藥做成毒餌，野鳥啄食後暴斃，老鷹再叼食死鳥，或吃了中毒老鼠的「二次毒殺」，卻成了猛禽生態最大的威脅，人們以為鼠藥可以徹底滅鼠，但研究卻發現，經過一、二個月之後，繁殖力強的鼠群又回復到原來的數量，但猛禽一窩只生一至二顆蛋，繁殖速度遠遠跟不上老鼠。長久以往，缺少天敵抑制老鼠數量，將造成嚴重生態失衡。