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影／台南民安演習首納空難處置 4月11日登場

2019-04-09 10:39聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市108年全民防衛動員暨災害防救（民安5號）演習，訂於4月11日上午9時30分在安平區安平國中安平館舉行兵棋推演，下午1時30分起在安平區公所進行避難收容處所開設，及安億公有停車場及安平運河進行實兵演練。這次首次將空難事件的處置納入兵棋推演及實兵演練課目，驗證動員各機關的效能及應變能力。

消防局李明峯說，有鑑於2014年7月23日晚間7時復興航空在澎湖及2015年2月4日上午10時55分復興航空在基隆河上都發生空難事件，這次演練首次結合台南航空站進行場外重大交通事故空難處理。

演習當天，台南航空站及空軍第一戰術戰鬥機聯隊分別各出動1部機場化學泡沫消防車俗稱「美洲豹」機場化學消防車，造價達2600萬元。這部化學消防車最高時速115公里/小時，可蓄水1萬2500公升及1500公升泡沫原液，車頂砲塔9000升/分鐘輸出，車前砲塔1600升/分鐘，並設有車底防護噴水系統及高壓水管捲輪，上午亮相，吸引眾人目光。

此外，奇美實業公司出動台灣第1台高空砲塔化學車，造價新台幣3800萬元，兼具1台消防車水量、2台泡沫車泡沫量及雲梯車高空射水功能，一台抵三台，可360度旋轉，大量能6000升/分，是一般消防車的2倍，是先進科技救災效能的利器。

李明峯強調，這次消防局打火兄弟自行研發利用無人飛機吊掛擴音器及救生圈，進行災情宣導及落水救難等，堪稱台南消防救災生力軍。民安5號演習計動員消防61車、300人、救生船22艘、國軍22車、136人、其他單位143車、861人等，同時以複合型災害驗證市府各救災單位及軍、公、民間、事業單位與鄰近縣市等救災機關相互支援能力，有效提升各救災單位搶救應變作為。

這次消防局打火兄弟自行研發利用無人飛機吊掛擴音器及救生圈，進行災情宣導及落水救難...
這次消防局打火兄弟自行研發利用無人飛機吊掛擴音器及救生圈，進行災情宣導及落水救難。記者邵心杰／攝影
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台南市民安5號演習，訂於4月11日登場，首次將空難事件的處置納入兵棋推演及實兵演...
台南市民安5號演習，訂於4月11日登場，首次將空難事件的處置納入兵棋推演及實兵演練課目。記者邵心杰／攝影
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台南航空站出動1部機場化學泡沫消防車俗稱「美洲豹」機場化學消防車，造價達2600...
台南航空站出動1部機場化學泡沫消防車俗稱「美洲豹」機場化學消防車，造價達2600萬元。記者邵心杰／攝影
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