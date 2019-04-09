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萬國戲院百老匯每周六開演 綜藝歌廳秀和經典電影放映

2019-04-09 07:30聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣大林萬國戲院重生後，13日起將啟動萬國百老匯，每周六將會安排精彩綜藝歌廳秀演出，以及林青霞經典電影放映，為期兩年的活動期間，期許讓大林萬國戲院成為旅遊及觀光景點。

萬國戲院獲文化部「地方影視音體驗及聚落發展計畫」補助1350萬元，加上縣府地方配合款150萬元，推出的萬國百老匯，是由豬哥亮大兒子謝順福策畫，宣傳活動邀請到大林出身的台灣民謠大師簡上仁、布袋戲人間國寶「真五洲掌中劇團」黃俊雄，帶來精采片段表演，更找來金曲歌王荒山亮，演唱他譜寫主題曲「大林小旅行」。

嘉義縣文觀局表示，大林曾是嘉義最熱鬧繁華的小鎮，萬國戲院更是當地的休閒生活重心，在台灣娛樂文化，萬國戲院有著不可抹滅的重要軌跡。

在去年的今天，萬國戲院重生後，又在眾人惋惜之下熄燈，經過多方奔走努力，啟動文化資產保存，登錄成歷史建築，讓珍貴具有意義性的場域得以繼續存續。

縣長翁章梁指出，萬國戲院是大家兒時的記憶，也感謝立委陳明文努力向文化部爭取經費，賦予老戲院新的生命，這是屬於萬國戲院、屬於嘉義大林、屬於全臺灣歷史性的一刻。

萬國百老匯即日起至明年10月底，將熱鬧辦理30場邀集資深藝人與新秀獻藝的「萬國歌廳秀」、4場「遙想當年」資深藝人近距離對談、國家電影中心及中影公司授權的林青霞電影「經典放映室」、每月還有精采歌廳秀演出回顧及總回顧場次等，每周六精彩登場。

相關活動資訊可上「萬國百老匯」FACEBOOK粉絲專頁查詢。

布袋戲人間國寶「真五洲掌中劇團」黃俊雄（左），將帶來史艷文和藏鏡人的精采大對決。...
布袋戲人間國寶「真五洲掌中劇團」黃俊雄（左），將帶來史艷文和藏鏡人的精采大對決。記者謝恩得／攝影
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台灣民謠大師簡上仁回憶到兒時萬國戲院對他的影響。記者謝恩得／攝影
台灣民謠大師簡上仁回憶到兒時萬國戲院對他的影響。記者謝恩得／攝影
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「萬國百老匯」從4月13日開始，每周六將會安排精彩綜藝歌廳秀演出，以及林青霞經典...
「萬國百老匯」從4月13日開始，每周六將會安排精彩綜藝歌廳秀演出，以及林青霞經典電影放映精彩節目。圖／文化部提供
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縣長翁章梁（左四）與貴賓們一同剪彩。記者謝恩得／攝影
縣長翁章梁（左四）與貴賓們一同剪彩。記者謝恩得／攝影
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金曲歌王荒山亮演唱他譜寫主題曲「大林小旅行」。記者謝恩得／攝影
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