為血癌病友她奔走25年 直呼「捐骨髓不是抽龍骨水」

2019-04-08 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



80歲的林愛娥是慈濟在嘉義市第一個骨髓捐贈關懷志工，25年前，聽到熟客的孩子因罹患血癌，來不及長大噩耗，毅然投入志工行列，起初有許多民眾抱持著骨髓是「抽龍骨水」的錯誤觀念，讓她屢屢吃病門羹，還曾在下雨天被趕出門，但用著越挫越勇和真誠的精神，才翻轉民眾的刻板印象。

林愛娥曾在嘉義市開知名童裝專賣店，她發現有一個熟客經常來買童裝給孩子，但一段時間沒出現，後來才知道孩子因為血癌過世，她同為人母，也感到心很痛，從此加入慈濟的骨髓志工宣導，雖然認字不多，但她為了記錄每一位捐髓者資料，以子女為師虛心學習，用工整字跡詳記一個個捐贈故事。

林愛娥說，印象最深刻的是十多年前，一名育有三子的徐姓婦人想捐骨髓，驗血建檔，後來獲知配對成功，丈夫擔憂是抽「龍骨水」，影響健康因素要她婉拒，但徐仍請求林，帶她去醫院探視血癌病友，了解整個捐髓過程後，積極與丈夫溝通，才圓滿達成心願。

後來，徐婦丈夫因猛爆性肝炎，在工地倒下，就醫依舊回天乏術，林愛娥等志工一路陪伴，協助處理後事，徐婦感動之下也加入骨捐關懷小組。

林愛娥退休後全心投入骨捐勸募宣導，孩子也被母親感動，建議並贊助印製兩千支宣導氣球，成效良好，許多學生也響應驗血建檔活動。

但嘉義地區民眾仍有捐髓後，無法生育或影響身體健康等錯誤觀念，讓她屢屢吃閉門羹，有次她上門通知一名學生的骨髓配對成功，卻在下雨天被家長趕出門，她仍沒有放棄，為了救一個生命，彎下腰，一次次化解對方心防，與捐髓者一同搶救血癌病友。