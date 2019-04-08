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新北市驚傳暴力！議員金中玉在服務處前被打成重傷急救

解決人口老化照護 顏純左提住院看護納健保給付

2019-04-08 19:25聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市溪北地區人口外流且老化嚴重，投入民進黨立委初選的台南市前副市長顏純左，今召開照顧老人政策記者會，提出住院看護費用列入健保給付等多項政見牛肉，希望解決溪北人口老化照顧問題，減輕艱苦人負擔。

支持顏純左就是支持所有的家庭和老人

會中邀請台南市議員李宗翰、社團法人台南市照護發展協會理事長陳其榮、許漢松、葉銀珠、全國長照協會吳宗頂等長照機構業者及長照院民的家屬出席；葉銀珠說，曾有院民的家人說無力負擔，要帶回家自行照顧，聽到這些話內心實在很不忍。

市議員李宗翰表示，目前台南市住院請看護補助是750元，隔壁的嘉義是1500元，差了一倍，台南在看護費用補助有很大進步空間，這部分需要有醫師背景的顏純左進入立法院，才能夠替地方爭取經費。

顏純左說，此次參選將推動長照2.0擴大服務範圍；從醫師專業視角，提出解決台南溪北老人照顧問題解方。

如爭取「住醫院看護費用列入健保給付」及推動長照2.0擴大服務範圍，住在安養機構老人，政府必須每月至少補助1萬元，目前長照2.0只照顧居家照顧和社區照顧，住在安養機構沒照顧到，長照2.0一年約200億經費，約有7萬人住在養護機構，如果每月補助1萬元約需84億，他要爭取長照2.0擴大服務範圍，孩子可以讓父母親住在優質養護機構，較沒有財務上負擔。

解決台南溪北人口老化照護，顏純左提住院看護納健保給付等政見牛肉。圖/顏純左服務處...
解決台南溪北人口老化照護，顏純左提住院看護納健保給付等政見牛肉。圖/顏純左服務處提供
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長照顏純左看護
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