大林萬國戲院重生 規劃歌廳秀與林青霞電影

2019-04-08 19:48 中央社 嘉義縣8日電



嘉義縣大林萬國戲院浴火重生，今天由縣長翁章梁等人啟動「萬國百老匯」活動，13日起至明年10月底將安排30場綜藝歌廳秀或播映林青霞經典電影。

位於台鐵大林火車站附近的萬國戲院，民國57年開幕，曾經風光一時，後來因產業型態改變而沒落；民國77年歇業後，歷經改建、轉營運卡拉OK，甚至曾慘遭祝融肆虐而閒置多年。

8年前，由陸軍軍官江明赫（去年退伍，參選大林鎮民代表當選）號召下，喚起一群熱愛家鄉的民眾、大學生及社區居民投入搶救萬國戲院行列，並取得地主無償提供使用；去年4月嘉義縣文化資產審議委員會同意登錄為歷史建築。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，在縣府與立委陳明文的努力下，萬國戲院獲文化部「地方影視音體驗及聚落發展計畫」補助新台幣1350萬元，加上縣府配合款150萬元，將結合影、視、音產業，讓萬國戲院轉型為「萬國百老匯」。

許有仁指出，由於影星林青霞出身大林社團新村，因此從本月13日起，萬國百老匯每週六將安排綜藝歌廳秀演出或放映林青霞經典電影。

他說，萬國百老匯主活動「萬國歌廳秀之綜藝傳奇」是由萬秀天王豬哥亮的大兒子謝順福策畫，今天邀請台灣民謠音樂家簡上仁、布袋戲大師黃俊雄、金曲歌王荒山亮演出。

翁章梁致詞表示，萬國戲院是地方居民兒時回憶，一年前在眾人惋惜之下熄燈，經各方奔走努力，今天創新重生，賦予老戲院新生命，未來將舉辦30場「萬國歌廳秀」、4場「遙想當年」資深藝人近距離對談，以及「經典放映室」播放林青霞電影，每週六都有不同規劃活動，希望讓民眾感受不同的文化風景。