六輕氣爆空氣品質監測 無特別異常

2019-04-08 19:07 中央社 雲林縣8日電



台塑六輕台化芳香烴三廠氣爆，雲林縣環保局今天表示，從事故發生至今，連續空氣品質監測無特別異常，除了昨天下午發生時烷類（石油氣）出現較高約20ppb，其他時段都是個位數。

六輕工業區台化公司芳香烴三廠昨天下午2時4分獲報發生氣爆，初步調查疑似液化石油氣（LPG）管線去乙丁烷塔破裂引發爆炸，火勢在昨天下午4時6分控制，沒有人員傷亡；為了消耗管線殘存氣體，火勢燃燒近26小時，今天下午3時51分熄滅。

雲林縣環保局下午發布空氣品質監測資料指出，台化芳香烴三廠氣爆是液化石油氣（LPG）管線破裂爆炸，可能洩漏物質經連續空品監測到今天中午12時為止，數值在1ppb（十億分之一）左右，其中，烷類（石油氣）在昨天下午事故發生時較高約20ppb，其他時段都只有個位數。

環保局指出，空品監測資料依據環保署在雲林縣麥寮、台西、崙背的監測站、縣內2台石化業專用監測車，以及六輕設置在雲林縣8座、彰化縣大城鄉1座特殊性工業區監測站，在事故發生前、發生時到事故後的今天中午12時的數據分析。

環保局說明，數據資料顯示，一般空品項目的懸浮微粒（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）及氧化碳（CO），在事故前、中、後時段無特別異常。

至於今天凌晨及上午擴散不良且稍微受到境外污染影響，細懸浮微粒（PM2.5）曾達到預警一級，到了下午3時，除了台西預警二級，其他測站都是普通級。

環保局表示，初步判斷事故可能洩漏物質，包括二氯乙烷、苯、甲苯、乙基苯、二甲苯等，比對事故前、中、後時段，各物質無明顯變化，都在1ppb左右或低於此數值，雖然崙背監測站在昨天下午3時出現略高數值的苯1.34ppb，但石化監測車並無較高監測值。