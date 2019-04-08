親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

六輕氣爆空氣品質監測 無特別異常

2019-04-08 19:07中央社 雲林縣8日電

台塑六輕台化芳香烴三廠氣爆，雲林縣環保局今天表示，從事故發生至今，連續空氣品質監測無特別異常，除了昨天下午發生時烷類（石油氣）出現較高約20ppb，其他時段都是個位數。

六輕工業區台化公司芳香烴三廠昨天下午2時4分獲報發生氣爆，初步調查疑似液化石油氣（LPG）管線去乙丁烷塔破裂引發爆炸，火勢在昨天下午4時6分控制，沒有人員傷亡；為了消耗管線殘存氣體，火勢燃燒近26小時，今天下午3時51分熄滅。

雲林縣環保局下午發布空氣品質監測資料指出，台化芳香烴三廠氣爆是液化石油氣（LPG）管線破裂爆炸，可能洩漏物質經連續空品監測到今天中午12時為止，數值在1ppb（十億分之一）左右，其中，烷類（石油氣）在昨天下午事故發生時較高約20ppb，其他時段都只有個位數。

環保局指出，空品監測資料依據環保署在雲林縣麥寮、台西、崙背的監測站、縣內2台石化業專用監測車，以及六輕設置在雲林縣8座、彰化縣大城鄉1座特殊性工業區監測站，在事故發生前、發生時到事故後的今天中午12時的數據分析。

環保局說明，數據資料顯示，一般空品項目的懸浮微粒（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、臭氧（O3）及氧化碳（CO），在事故前、中、後時段無特別異常。

至於今天凌晨及上午擴散不良且稍微受到境外污染影響，細懸浮微粒（PM2.5）曾達到預警一級，到了下午3時，除了台西預警二級，其他測站都是普通級。

環保局表示，初步判斷事故可能洩漏物質，包括二氯乙烷、苯、甲苯、乙基苯、二甲苯等，比對事故前、中、後時段，各物質無明顯變化，都在1ppb左右或低於此數值，雖然崙背監測站在昨天下午3時出現略高數值的苯1.34ppb，但石化監測車並無較高監測值。

氣爆六輕爆炸
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

解決人口老化照護 顏純左提住院看護納健保給付

2019-04-08 19:25

展望會超商基金會發起鮮乳認捐 首日認捐1080組

2019-04-08 17:47

嘉義縣滯洪池闢建卡關 作業延宕監察院糾正台糖水利署

2019-04-08 15:49

葉稻熱病稻作保險賠不賠？農民怨：理賠標準太高了

2019-04-08 15:45

筍農綁猴儆猴 林務局提醒勿觸法

2019-04-08 14:02

台南完成土壤液化調查 民眾上網就可以查詢

2019-04-08 12:36

志玲姊姊慈善基金會返鄉助弱勢 志玲爸：人要飲水思源

2019-04-08 11:49

台南又有境外移入登革熱病例 這些地區請注意

2019-04-08 11:32

台江一日蚵農體驗 本月27日開放親子參加

2019-04-08 11:30

影／全球首創路邊智慧停車台南啟用 前3個月祭8折優惠

2019-04-08 11:23

綁猴子警告猴黨 筍農新招術驅趕猴守護農作

2019-04-08 07:45

阿里山櫻花季近尾聲 10日前賞大島櫻還來得及

2019-04-08 07:29

全縣僅1台指紋機 嘉縣籌錢添置

2019-04-07 23:47

嘉縣虛列補助33億 遭監院糾正

2019-04-07 23:42

雲嘉南雙向轉診 半年破15萬件

2019-04-07 23:33

雲林爭取麥寮自貿港區 鄉長也贊同

2019-04-07 23:29

挺農民顏純左採購芭樂2千斤 分贈下營廟會鄉親

2019-04-07 21:50

霸氣豪華婚宴音樂會 郭子乾主持歌手輪流表演

2019-04-07 20:42

六輕氣爆濃煙 隔壁嘉縣環保局監測吹西南風未受汙染

2019-04-07 17:52

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

影／嘉義鞦韆節好刺激 有父子參賽都奪冠

2019-04-07 20:07

嘉市高空鞦韆賽明年擴大 讓更多人high翻天

2019-04-07 14:54
看更多

熱門文章

整夜沒睡走遶境 柯文哲狂灌蠻牛直呼「想睡覺」

2019-04-08 11:00

柯文哲又貼席地而坐照 這次是大甲媽遶境休息

2019-04-07 21:48

大甲媽到彰化險失控 王惠美還被推到外圍讓標哥怒了

2019-04-08 18:37

綁猴子警告猴黨 筍農新招術驅趕猴守護農作

2019-04-08 07:45

大甲媽遶境隊伍後方迅速乾淨 因為有三種車隨行

2019-04-08 09:36

腳骨碎康復還願 男子陪大甲媽祖遶境21年

2019-04-08 14:30

影／大甲媽遶境起駕 數萬人塞爆鎮瀾宮

2019-04-07 22:26

桃園彩色海芋季 4天突破71萬人

2019-04-07 20:26

新北智英科技捐愛心運輸車 推廣身心障礙者運動

2019-04-08 11:01

文史考證！埔里「耶馬溪」不是溪 「番婆鬼」不是鬼

2019-04-08 14:57

南橫公路撐過今年汛期 明年初通車至天池路段

2019-04-07 21:24

隨行大甲媽一早送出7千茂谷柑 顏寬恒：農友都很可愛

2019-04-08 12:50

大甲媽祖展開遶境 政要參香全錯開王不見王

2019-04-07 21:04

影／柯文哲隨大甲媽祖遶境 首日像急行軍

2019-04-08 10:53

影／桃園市長鄭文燦到花博 盧秀燕讚他高知名度衝人氣

2019-04-08 15:09

志玲姊姊慈善基金會返鄉助弱勢 志玲爸：人要飲水思源

2019-04-08 11:49

屋頂長了大樹的「陳醫院」 成基隆仙洞文化客廳

2019-04-08 14:58

大專生暑期打工 桃市府開400職缺

2019-04-08 14:06

影／大甲媽遶境1晚3打架？隨行警方立刻制止

2019-04-08 09:17

白沙屯媽祖進香首日走了近43公里 體恤信徒8次停轎休息

2019-04-08 18:04

台南也有曼哈頓懸日 網路照美呆卻被質疑是後製

2019-04-07 20:07

新北5處騎樓禁停機車 15日起取締最高罰1200元

2019-04-08 13:33

白沙屯媽祖凌晨起駕 APP即時掌握鑾轎位置

2019-04-08 05:14

霸氣豪華婚宴音樂會 郭子乾主持歌手輪流表演

2019-04-07 20:42

小鎮警員是「人民保母」無誤！ 一張照片超暖心

2019-04-08 10:06

兩位媽祖今天最近距離30公里 信徒：期待回鑾相遇

2019-04-08 12:32

地標？路名？「水安站」改名舌戰

2019-04-07 23:16

隨大甲媽遶境 朱立倫的頭被「阿尚」轉來轉去

2019-04-08 16:39

又完成一座陸橋拆除 高雄市大順路路面上午通車

2019-04-08 12:39

大甲媽遶境 行腳隊「7成年輕人」

2019-04-07 23:32

大甲媽遶境後 台中慈濟醫院長率醫護人員打掃街道

2019-04-08 11:18

影／全球首創路邊智慧停車台南啟用 前3個月祭8折優惠

2019-04-08 11:23

台南又有境外移入登革熱病例 這些地區請注意

2019-04-08 11:32

北市車格瘦身評價兩極 機車族：1便當拆成2個吃得飽？

2019-04-07 23:19

全台芭樂暴量增產七成 彰化芭樂今再裝櫃外銷加拿大

2019-04-08 18:32

桃園機場 今晚起調整進出動線

2019-04-07 23:00

影／全台徒步最長白沙屯媽進香 車禍、體力不繼6人送醫

2019-04-08 17:00

大甲媽起駕 藍綠白「太陽」接力秀

2019-04-08 00:00

隨大甲媽凌晨出發遶境 柯文哲超商打盹養神再出發

2019-04-08 16:38

白沙屯媽出龕進香 賴清德參拜致意

2019-04-07 22:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top