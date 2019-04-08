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她為減肥「剝掉天婦羅麵衣」 遭店家轟出：這是侮辱

熟客孩子罹血癌 童裝店女老闆成骨捐宣導志工

2019-04-08 18:12中央社 嘉義市8日電

80歲的林愛娥原是童裝店老闆，25年前因一名熟客的孩子罹患血癌過世，讓她成為慈濟嘉義地區第一位骨髓捐贈宣導志工，如今嘉義地區骨捐宣導志工已超過180人。

林愛娥今天受訪表示，她小學畢業就去美髮店當學徒，15歲頂下美髮店自己當老闆；22歲結婚，為兼顧家庭，在嘉義市黃金地段開設童裝專賣店。

25年前，一名常到店裡買衣服給孩子的熟客，有一段時間沒出現，後來林愛娥得知熟客的孩子罹患血癌過世，讓她相當不捨。當時慈濟證嚴法師呼籲民眾捐髓救人，她開始投身骨髓捐贈宣導工作，成為慈濟嘉義地區首位骨捐宣導志工。

她表示，當時嘉義地區民眾對骨髓捐贈觀念非常薄弱，很多人認為「抽龍骨水」（捐骨髓）會影響健康或無法生育，讓她常吃閉門羹，但她一直沒有放棄。

林愛娥說，印象最深刻是一名養育3個孩子的徐姓婦人，骨髓已經配對成功，卻因丈夫擔心影響妻子健康而反對；徐姓婦人後來到醫院探視血癌病友，回家耐心與丈夫溝通，終於捐髓成功，挽救一條生命。

她指徐姓婦人的丈夫後來因猛爆性肝炎在工地昏倒，緊急送醫仍回天乏術；在慈濟志工一路陪伴下，徐姓婦人度過喪夫之痛，最後加入慈濟嘉義骨捐關懷小組。

慈濟基金會公共傳播處專員張庭涵告訴中央社記者，林愛娥自認教育程度不高，常說自己「沒認識幾個字」，卻能以工整字跡記錄每一位捐髓者資料，她的筆記本詳細記錄一個又一個動人故事，非常不容易。

張庭涵說，慈濟基金會13日將在嘉義市仁愛路安泰銀行前舉辦「造血幹細胞捐贈驗血宣導活動」，邀請民眾響應10cc驗血建檔活動；林愛娥的孩子被母親的熱心感動，贊助印製2000份宣導品，希望為血癌病友開拓一線生機。

慈濟肝炎
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