展望會超商基金會發起鮮乳認捐 首日認捐1080組

2019-04-08 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台灣世界展望會今天與統一超商好鄰居文教基金會發起「傳愛，童在一起」鮮乳認捐活動，關注國內弱勢家庭孩童營養需求，邀請展望會台南中心10名兒童到超商永康東橋門市體驗當小店長，

1080組鮮乳也全數認捐，展望會感謝大眾慷慨解囊，「解決弱勢孩童的缺鈣危機」。

超商店員耐心引導小店長補貨，教他們結帳時要對準商品條碼，螢幕才會出現金額；就讀幼兒園中班的孩童說，當小店長好好玩，只有結帳的時候會緊張，「怕會嗶不到那個條碼」。

參與體驗的「小霈」有兩個哥哥、一個妹妹，爸爸罹患癌症正在接受治療，家庭經濟重擔全落在媽媽身上，因為妹妹年幼需要照顧，只能從事家庭代工，而爸爸的身體狀況若許可也會到工地做些零工，收入非常有限，無法提供姐妹足夠營養，兩姊妹身形看起來比同齡的孩子還要瘦小。

基金會表示，超商門市在兒童節前後辦過千餘場「好鄰居同樂會」，除親子同歡也關注弱勢家庭孩童，今年首次與展望會合作鮮乳認捐，「讓弱勢孩童都能獲得營養健康長大」。

展望會表示，該會長期關懷國內近5萬名經濟弱勢兒少，其中台南地區幫助了2524名兒童及青少年。

展望會南區辦事處主任林惠君表示，經濟弱勢家庭常無暇顧及兒童三餐穩定及充足營養，影響孩子成長發育與健康，展望會提供營養扶助金，社工定期訪視了解孩子成長情形並進行衛教宣導，視需要提供維他命等營養品與雞蛋、肉類等餐食補充，要讓孩子不受家計影響、得以健康成長。