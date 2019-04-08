夜享茶席與螢共舞 達人帶路探索特色生態與瀑布景觀

2019-04-08 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



賞螢的熱門季節來到，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處月12日星期五，在嘉義縣竹崎鄉圓潭生態園區舉辦品茗夜宴與螢共舞活動，由當地社區導覽人員解說特色生態和瀑布景觀，並由阿里山管理處培訓的茶旅達人現場司茶。

位於阿里山國家風景區的圓潭生態園區（166線瑞里一號橋旁），依傍清澈的圓潭溪，滿溢負離子與芬多精，更是銀髮族與大自然愛好者必遊的優質景點。每年4、5月亦是園區賞螢熱門，近年來阿里山管理處維護成為知名賞螢區。

圓潭生態園區原本即有豐富的陸生螢火蟲，去年阿里山管理處復育水生螢火蟲，期許今年能出現更多水生螢火蟲的蹤影。