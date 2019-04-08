夜享茶席與螢共舞 達人帶路探索特色生態與瀑布景觀
賞螢的熱門季節來到，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處月12日星期五，在嘉義縣竹崎鄉圓潭生態園區舉辦品茗夜宴與螢共舞活動，由當地社區導覽人員解說特色生態和瀑布景觀，並由阿里山管理處培訓的茶旅達人現場司茶。
位於阿里山國家風景區的圓潭生態園區（166線瑞里一號橋旁），依傍清澈的圓潭溪，滿溢負離子與芬多精，更是銀髮族與大自然愛好者必遊的優質景點。每年4、5月亦是園區賞螢熱門，近年來阿里山管理處維護成為知名賞螢區。
圓潭生態園區原本即有豐富的陸生螢火蟲，去年阿里山管理處復育水生螢火蟲，期許今年能出現更多水生螢火蟲的蹤影。
參與活動需提前報名（含風味餐和茶席，每人499元），限量名額，活動當日打卡或入住周邊民宿遊客，將能獲得精緻小禮物。活動報名網站https://www.accupass.com/go/RenshouFirefly；活動詳情至「阿里山 新印象」FB專頁https://www.facebook.com/Alishan.nsa?fref=ts查詢，服務專線（04）24627527洽詢李小姐。春遊住宿專案搭配，詳洽仁壽、瑞里村各民宿業者。
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