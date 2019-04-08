嘉義縣滯洪池闢建卡關 作業延宕監察院糾正台糖水利署

2019-04-08 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣去年823水災災情慘重，災後重大治水工程，闢建五座滯洪池需使用台糖土地，但目前只有中埔鄉台館農場滯洪池發包，闢建卡關，作業牛步化，監察院調查，指責台糖未配合「流域綜合治理計畫」，提供用地，嚴重影響滯洪池興建期程，執行率顯有延宕，日前糾正台糖及水利署。

縣府水利處長林谷樺指出，水利署核定荷苞嶼、溪墘、新庄、貴舍2及公館等5座滯洪池治理工程，土地都屬台糖，台糖提無償提供土地，要在滯洪池設浮動型太陽能板發電合作開發，協商過程影響治水時程，且台糖地未能比照私人地徵收，另針對滯洪池開挖土方處理標售問題也未解決。

監委仉桂美、章仁香調查發現，水利署2014年起彙辦「流域綜合治理計畫」，預計投入74億元興建滯洪池，吸納瞬間強降雨，原核定32座滯洪池，但截至去年底僅完成8座，未完成多分布嘉縣及雲林縣，2018年8月下旬，中南部連日豪雨積水不退，造成包含二縣在內嚴重淹水災情。

監委查出，台糖宣稱配合政府政策，無償提供土地，但地方政府未與之簽約無法動工，協調長達14個月，共涉及10座滯洪池，占總蓄洪量的49.4%，台糖不顧特別立法排除各法律限制、與行政院政委指示先行提供使用同意書以加速推動治水，嚴重影響滯洪池興建期程等，確有違失，應予糾正。