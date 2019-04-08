葉稻熱病稻作保險賠不賠？農民怨：理賠標準太高了

2019-04-08 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣一期稻作感染葉稻熱病嚴重，總統蔡英文4日勘災，保險公司開辦稻作保險2年，農委會補助並鼓勵農民投保，但由於理賠是以鄉鎮區域為基礎，並非以農民個別田區為基礎，投保農民抱怨理賠標準高，保險保障「看得到得不到」，議員賴瓊如批評稻作保險制度以鄉鎮區域為基礎不接地氣。

農民說，葉稻熱病年年有，但今年暖冬影響，提前發病又迅速擴散，難防治；蔡總統4日到水上鄉視察稻作災損前，議員賴瓊如帶太保市受災農民到場，批稻作保險理賠不以農民個別田區為基礎，太保市要災損區域達到8成才有理賠，多數農民都不符條件，農民抱怨政府要他們將未感染稻田耕鋤，「這樣糟蹋五穀，會被雷公打」。

「稻作6月才收割，現在談理賠言之過早!」縣府農業處說，水稻保險是保障天災及病蟲害造成收穫量短缺經濟損失，依投保期作全鄉鎮平均收穫量與保證收穫量，即投保鄉鎮近5年平均每公頃稻米生產量與保單產量保證程度的差額，供作計算理賠金額依據。

投保計算資料，採農委會歷史產量統計數據及當期作收割產量數據計算，無需個別查勘評估，減少災害認定爭議，中央補助50%保費，縣府再加碼補助10%，農民只需負擔10%以上保費，就可獲70%以上保障。