筍農綁猴儆猴 林務局提醒勿觸法

2019-04-08 14:02 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 魯永明 ／嘉義報導



因阿里山區許多竹林的竹筍遭成群猴子啃食破壞，有筍農捉了一隻猴子綁在竹林上，警告猴黨勿靠近。 記者魯永明／翻攝 分享 facebook

台灣獼猴保育有成，生長數量驚人，猴子掠食農作物，侵害嘉義縣山區農民生計，目前值竹筍收成期，阿里山區許多竹林的竹筍，遭成群猴子啃食破壞，農民大為光火，卻拿猴子沒辦法，有筍農氣得捉隻潑猴，綁在竹林上，效法「殺雞儆猴」，警告猴黨效果雖不錯， 但農政單位提醒勿犯野生動物保育法。

阿里山鄉會總幹事劉家顯對獼猴為害農作，深感憂心，他說，雨後春筍，整遍孟宗竹林園面積約1.5公頃，慘遭猴群肆虐，鋪天蓋地啃食，大小通吃，尤其直徑超過10公分以上的竹筍是牠的最愛，還來不及長大成竹子就夭折了，青翠優美的竹林園，若沒有對策防治猴害，再過幾年竹林將日漸衰竭，煙沒在荒煙漫草中。

番路鄉有柿子果農說，她種1公頃甜柿，一套袋就吸引猴子掠食，一萬顆被摘食一半5000顆，用圍網、捕獸夾、捕猴籠都沒用。

「吃到完全都沒剩，要我吃土過日子嗎！」有筍農看到辛苦栽種的竹林， 被猴群收成，氣得痛罵，捉隻潑猴，綁在竹林，警告猴黨勿靠近，發現效果不錯。

農委會林務局野生動物諮詢委員會認為台灣獼猴族群數量穩定增加，調降一般類，縣府農業處說，獼猴雖調降一般類，仍受野生動物保育法保障，不得任意獵捕、宰殺，若違法將處6萬到30萬元罰鍰，也不能隨便豢養； 林務局補助農民架設電網驅猴，希望有需要的農民申請。