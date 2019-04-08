台南完成土壤液化調查 民眾上網就可以查詢

2019-04-08 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



0206地震發生後，台南市政府委請顧問公司及成大團隊進行中級土壤液化潛勢調查，經過2年多的調查報告出爐，民眾可以上網查詢自己住家附近的情況。

市府今天在成功大學光復校區國際會議廳辦理研討會與台南市相關單位、各工程主管機關及專業從業人員進行交流討論。

工務局表示，配合地調所公布初級圖資區域(溪南)進行中級圖資調查，經調查分析結果，溪南平原區主要的土壤液化高潛勢區位於沿海地區、曾文溪沿岸、鹽水溪沿岸、舊台江內海以及大灣低地等範圍。詳細內容，民眾可查詢台南市土壤液化資訊網或諮詢專線(06-2991111轉7813)來進一步瞭解。

105年2月6日南臺灣發生規模6.6的美濃地震，在臺南地區造成多起地震以及土壤液化災害，慘痛經驗記憶猶新