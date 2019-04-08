親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

川普推特發文：國土安全部長尼爾森將請辭

聯合報社論／公庫「周末大屠殺」，正是公司治理的照妖鏡

阿里山櫻花季近尾聲 10日前賞大島櫻還來得及

2019-04-08 07:29聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季接近尾聲，壓軸主角大島櫻盛開，嘉義林管處阿里山工作站今天統計，清明連假共2萬4195名遊客上山賞櫻，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在阿里山香林服務區，觀察美麗的大島櫻盛開，吸引寬青帶鳳蝶及熊蜂採花蜜覓食生態景觀。

阿里山櫻花季受暖冬影響提早綻放，每年春天櫻花遍布阿里山遊樂區壯觀景緻，總吸引大批民眾朝聖，清明連假天氣晴， 吸引大批遊客上山，櫻花季花期將在10日落幕，把握最後機會，上山觀賞大島櫻盛開美景。

延續櫻花季，嘉義林管處10日起將在阿里山旅客服務中心2樓，舉辦「山形，繪」跨時空聯合畫展，展出有「帝展中堅畫家」稱號之小早川篤四郎，以及多多羅義雄以「新高山(及現今的玉山)」為題的兩幅日治時期修復油畫，搭配在地素人畫家廖旋富及劉芸秀畫作，相隔80年後，在阿里山相會展出11幅的畫作，展期3個月從10日到7月10日止，歡迎遊客來阿里山，不要錯過觀賞阿里山藝術。

日治時期邀請日本畫家來台寫生，描繪早期阿里山、玉山峰群景緻，為阿里山林業發展過程中重要的見證。其中「新高山遠望」是有「帝展中堅畫家」稱號小早川篤四郎所繪，畫風介於寫實與印象派間，描繪由阿里山遠望新高山美境。

畫家多多羅義雄，以寫生作品最獨樹一格，透過深厚筆觸描繪新高山翠綠綿延的山巒肌理，充分傳達出臺灣歷史與文化之美，嘉義林管處說，2幅油畫最初在阿里山貴賓館被發現，因存放環境不佳，高濕且溫差大致使畫布嚴重變形破損，搶救珍貴畫作，爭取文化部補助，委託國立臺南藝術大學博物館學與古物維護研究所吳盈君教授團隊修復。

嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季接近尾聲，壓軸主角大島櫻盛開，嘉義林管處阿里山工作站...
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季接近尾聲，壓軸主角大島櫻盛開，嘉義林管處阿里山工作站今天統計，清明連假共2萬4195名遊客上山賞櫻。圖／阿里山工作站提供
分享
嘉義林管處10日起將在阿里山旅客服務中心2樓，舉辦「山形，繪」跨時空聯合畫展。圖...
嘉義林管處10日起將在阿里山旅客服務中心2樓，舉辦「山形，繪」跨時空聯合畫展。圖／嘉義林管處提供
分享
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季接近尾聲，壓軸主角大島櫻盛開，荒野保護協會嘉義分會解...
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季接近尾聲，壓軸主角大島櫻盛開，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在阿里山香林服務區，觀察美麗大島櫻盛開，吸引寬青帶鳳蝶覓食。圖／蘇家弘提供
分享
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季接近尾聲，壓軸主角大島櫻盛開，荒野保護協會嘉義分會解...
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季接近尾聲，壓軸主角大島櫻盛開，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在阿里山香林服務區，觀察美麗大島櫻盛開。圖／蘇家弘提供
分享

阿里山櫻花季修復
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

全縣僅1台指紋機 嘉縣籌錢添置

2019-04-07 23:47

嘉縣虛列補助33億 遭監院糾正

2019-04-07 23:42

雲嘉南雙向轉診 半年破15萬件

2019-04-07 23:33

雲林爭取麥寮自貿港區 鄉長也贊同

2019-04-07 23:29

挺農民顏純左採購芭樂2千斤 分贈下營廟會鄉親

2019-04-07 21:50

霸氣豪華婚宴音樂會 郭子乾主持歌手輪流表演

2019-04-07 20:42

六輕氣爆濃煙 隔壁嘉縣環保局監測吹西南風未受汙染

2019-04-07 17:52

崙背鄉洋香瓜正值產期 甜度達18度

2019-04-07 13:27

古坑咖啡榮景不再 全盛期百家店剩下一半

2019-04-07 12:39

國道3號古坑交流道亂象有解 縣府7億興建側車道

2019-04-07 11:21

服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

2019-04-07 11:15

「三月逍媽祖」台南市鹿耳門天后宮推出時髦「狀元龜」

2019-04-07 10:57

台農57號對岸夯 流行吃法咖啡配地瓜

2019-04-07 10:20

遊曾文水庫 順道到山豬島看豬老大

2019-04-07 09:05

陳亭妃臉書貼花旗木爆紅 台南賞花新「嬌」點

2019-04-07 08:58

故宮博物院南院三國展 重溫這些英雄夢

2019-04-07 08:11

來嘉義梅山瑞里社區 竹林品茗、賞紫藤花、看萬點流螢

2019-04-07 07:27

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26

影／嘉義鞦韆節好刺激 有父子參賽都奪冠

2019-04-07 20:07

嘉市高空鞦韆賽明年擴大 讓更多人high翻天

2019-04-07 14:54

把握最後一天連假 劍湖山遊客清晨6點就來

2019-04-07 12:31
看更多

熱門文章

韓粉快暴動了 韓國瑜拜大甲媽被埋沒人海中

2019-04-07 14:36

大甲媽起駕彰化布重兵 警估北彰化遇白沙屯媽

2019-04-07 13:10

占好占滿？1人釣魚整排釣竿 連釣團都森77「太超過」

2019-04-07 15:08

八卦山脈也有石虎 什麼動物最多？答案你一定想不到

2019-04-07 07:50

請媽祖出神龕 王金平：神明疼我「關關難過關關過」

2019-04-07 12:11

影／大甲媽今晚起駕 要選總統的都來了

2019-04-07 08:53

柯文哲又貼席地而坐照 這次是大甲媽遶境休息

2019-04-07 21:48

亂丟垃圾 田中清潔隊挖出廢帳單首度重罰6000元

2019-04-07 14:25

桃園走古道 尋訪吹落人間四月雪

2019-04-07 08:14

好消息！竹市府投入1.3億 新竹左岸再升級

2019-04-07 12:44

古坑咖啡榮景不再 全盛期百家店剩下一半

2019-04-07 12:39

韓國瑜參拜三玄宮 萬頭攢動大喊南投發大財

2019-04-07 18:26

服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

2019-04-07 11:15

鎮瀾宮被包圍 韓國瑜：向媽祖祈求台灣平安、人民有錢

2019-04-07 14:31

大甲媽、白沙屯媽進香若相會 蔡英文：那是世界紀錄

2019-04-07 18:24

年輕創新巿場有區隔 台中新聚落走出商圈新型態

2019-04-07 08:10

影／大甲媽遶境起駕 數萬人塞爆鎮瀾宮

2019-04-07 22:26

小林村國賠案韓國瑜不上訴 學者讚：視民如傷

2019-04-07 09:54

柯文哲參加大甲媽祖遶境還願 不扶轎僅行腳

2019-04-07 10:54

影／竹市兒藝節閉幕逾40萬人次 遊具就地拆除明年創新

2019-04-07 18:49

86歲重聽基督徒「無聲」遶境 有生之年得參加一次

2019-04-07 18:25

近10年大甲媽起駕年年到 馬英九今年卻缺席

2019-04-07 12:37

空姐女友娶進門 台中市議員黃健豪沖繩為愛妻圓夢

2019-04-07 10:34

六合夜市生意搶搶滾 大同醫院將號召攤商成立急救團

2019-04-07 19:46

大甲媽祖展開遶境 政要參香全錯開王不見王

2019-04-07 21:04

台南也有曼哈頓懸日 網路照美呆卻被質疑是後製

2019-04-07 20:07

「全台最萌」 屏東勝利路郵局成打卡人氣據點

2019-04-07 12:29

淡海輕軌搶搭潮爆 70歲集郵迷帶大包郵票來蓋限定郵戳

2019-04-07 17:29

大甲媽祖遶境今晚起駕 賴清德與柯文哲一前一後參拜

2019-04-07 18:18

南橫公路撐過今年汛期 明年初通車至天池路段

2019-04-07 21:24

影／請大甲媽祖上轎 蔡英文：媽祖遶境一生至少來一次

2019-04-07 16:21

不回答「彰化都黑道」搶轎問題 柯文哲說要為台灣努力

2019-04-07 17:06

桃園彩色海芋季 4天突破71萬人

2019-04-07 20:26

高雄愛河近4千人面河揮毫 接力寫王羲之「蘭亭序」

2019-04-07 17:06

遊曾文水庫 順道到山豬島看豬老大

2019-04-07 09:05

影／韓國瑜鎮瀾宮參拜 民眾包圍高喊選總統

2019-04-07 17:06

南橫公路貫通見曙光 高雄公車復駛至桃源梅山口

2019-04-07 12:41

解決臭味歷史共業 屏東縣府提「解方」雙管齊下

2019-04-07 15:08

霸氣豪華婚宴音樂會 郭子乾主持歌手輪流表演

2019-04-07 20:42

大甲媽祖衛星定位沒動 信徒急問走到哪了？

2019-04-07 08:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top