阿里山櫻花季近尾聲 10日前賞大島櫻還來得及

2019-04-08 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季接近尾聲，壓軸主角大島櫻盛開，嘉義林管處阿里山工作站今天統計，清明連假共2萬4195名遊客上山賞櫻，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在阿里山香林服務區，觀察美麗的大島櫻盛開，吸引寬青帶鳳蝶及熊蜂採花蜜覓食生態景觀。

阿里山櫻花季受暖冬影響提早綻放，每年春天櫻花遍布阿里山遊樂區壯觀景緻，總吸引大批民眾朝聖，清明連假天氣晴， 吸引大批遊客上山，櫻花季花期將在10日落幕，把握最後機會，上山觀賞大島櫻盛開美景。

延續櫻花季，嘉義林管處10日起將在阿里山旅客服務中心2樓，舉辦「山形，繪」跨時空聯合畫展，展出有「帝展中堅畫家」稱號之小早川篤四郎，以及多多羅義雄以「新高山(及現今的玉山)」為題的兩幅日治時期修復油畫，搭配在地素人畫家廖旋富及劉芸秀畫作，相隔80年後，在阿里山相會展出11幅的畫作，展期3個月從10日到7月10日止，歡迎遊客來阿里山，不要錯過觀賞阿里山藝術。

日治時期邀請日本畫家來台寫生，描繪早期阿里山、玉山峰群景緻，為阿里山林業發展過程中重要的見證。其中「新高山遠望」是有「帝展中堅畫家」稱號小早川篤四郎所繪，畫風介於寫實與印象派間，描繪由阿里山遠望新高山美境。