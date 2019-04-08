阿里山櫻花季近尾聲 10日前賞大島櫻還來得及
嘉義縣阿里山森林遊樂區櫻花季接近尾聲，壓軸主角大島櫻盛開，嘉義林管處阿里山工作站今天統計，清明連假共2萬4195名遊客上山賞櫻，荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘在阿里山香林服務區，觀察美麗的大島櫻盛開，吸引寬青帶鳳蝶及熊蜂採花蜜覓食生態景觀。
阿里山櫻花季受暖冬影響提早綻放，每年春天櫻花遍布阿里山遊樂區壯觀景緻，總吸引大批民眾朝聖，清明連假天氣晴， 吸引大批遊客上山，櫻花季花期將在10日落幕，把握最後機會，上山觀賞大島櫻盛開美景。
延續櫻花季，嘉義林管處10日起將在阿里山旅客服務中心2樓，舉辦「山形，繪」跨時空聯合畫展，展出有「帝展中堅畫家」稱號之小早川篤四郎，以及多多羅義雄以「新高山(及現今的玉山)」為題的兩幅日治時期修復油畫，搭配在地素人畫家廖旋富及劉芸秀畫作，相隔80年後，在阿里山相會展出11幅的畫作，展期3個月從10日到7月10日止，歡迎遊客來阿里山，不要錯過觀賞阿里山藝術。
日治時期邀請日本畫家來台寫生，描繪早期阿里山、玉山峰群景緻，為阿里山林業發展過程中重要的見證。其中「新高山遠望」是有「帝展中堅畫家」稱號小早川篤四郎所繪，畫風介於寫實與印象派間，描繪由阿里山遠望新高山美境。
畫家多多羅義雄，以寫生作品最獨樹一格，透過深厚筆觸描繪新高山翠綠綿延的山巒肌理，充分傳達出臺灣歷史與文化之美，嘉義林管處說，2幅油畫最初在阿里山貴賓館被發現，因存放環境不佳，高濕且溫差大致使畫布嚴重變形破損，搶救珍貴畫作，爭取文化部補助，委託國立臺南藝術大學博物館學與古物維護研究所吳盈君教授團隊修復。
留言