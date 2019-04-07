挺農民顏純左採購芭樂2千斤 分贈下營廟會鄉親

2019-04-07 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市前市長顏純左投入民進黨第一選區立委初選，今晚在下營分贈約2000斤芭樂給鄉親，以具體行動幫助農民。

近日芭樂價格因盛產疲弱，農民叫苦連天，鑑於該第一選區不少農民也栽種芭樂，顏純左特別前往後壁區安溪寮產區採購約2000斤，晚間是下營三年一科「扛大轎」廟會最高潮，顏純左陣營從下營出發送芭樂挺農民，讓鄉親品嘗在地芭樂的好滋味。