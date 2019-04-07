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挺農民顏純左採購芭樂2千斤 分贈下營廟會鄉親

2019-04-07 21:50聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市前市長顏純左投入民進黨第一選區立委初選，今晚在下營分贈約2000斤芭樂給鄉親，以具體行動幫助農民

近日芭樂價格因盛產疲弱，農民叫苦連天，鑑於該第一選區不少農民也栽種芭樂，顏純左特別前往後壁區安溪寮產區採購約2000斤，晚間是下營三年一科「扛大轎」廟會最高潮，顏純左陣營從下營出發送芭樂挺農民，讓鄉親品嘗在地芭樂的好滋味。

顏純左說，芭樂是非常健康的水果，有非常豐富的維他命C，後壁地區生產的芭樂又脆又甜，呼籲大家一起吃芭樂，挺農民。

挺農民，顏純左採購2000斤芭樂，準備分送給下營廟會鄉親。圖/顏純左服務處提供
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挺農民，顏純左採購2000斤芭樂，準備分送給下營廟會鄉親。圖/顏純左服務處提供
挺農民，顏純左採購2000斤芭樂，準備分送給下營廟會鄉親。圖/顏純左服務處提供
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農民顏純左民進黨
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