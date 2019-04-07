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霸氣豪華婚宴音樂會 郭子乾主持歌手輪流表演

2019-04-07 20:42聯合報 記者魯永明╱即時報導

柯姓大陸台商日前回家鄉嘉義縣朴子市，朋友以逾億元勞斯萊斯及12輛超跑轎車組成車隊，迎娶黃姓新娘，今晚在朴子簡易法庭旁空地，搭婚宴帳篷，舉辦「隆琪蜜意天長地久、群星祝福音樂會」盛大婚宴，席開110桌，由名主持人郭子乾、ㄚ頭主持，數十名歌手演唱。

據了解，這場花費逾200萬元豪華氣派婚宴，是朋友建議，民眾說「好霸氣豪華婚宴，演出陣容還勝過跨年演唱會」，縣長翁章梁、副議長陳怡岳等地方人士到場祝賀。

婚禮音樂會由郭子乾、ㄚ頭主持，演出卡司陣容有陳雷、丁噹、李千娜、王識賢等數十名歌手演出，邀請孔鏘老師樂隊、舞群，地方臉書社群「朴子民意觀察站」，昨晚貼出婚宴海報，造成轟動，網友紛紛留言「是誰這麼大手筆辦婚宴？」；「藝人陣仗比嘉義跨年晚會藝人有過之而無不及！」。

婚宴地點是新郎友人透過陳怡岳租借，婚宴場地搭篷花2周時間，空地廣闊，全部席開110桌，新郎原要低調，但朋友提議辦明星音樂會婚宴，才策劃這場明星音樂會婚宴，新郎新娘在7對伴郎伴娘陪同下進場， 接受大批親友祝福。

參加親友說， 婚宴好氣派喔，好像參加演唱會，都是大咖歌星，好棒喔，外燴氣派婚宴每桌菜色逾萬元，可說是嘉義罕見霸氣豪華婚宴。新郎友人說，柯姓新郎與父親在大陸經商有成，黃姓新娘也是嘉義縣人，新郎與父親長期在大陸定居工作，原想回家鄉低調結婚，在多名好友鼓勵建議下，大手筆舉辦明星音樂會婚宴，與鄉親分享喜氣。

柯姓大陸台商日前回家鄉嘉義縣朴子市，迎娶黃姓新娘，今晚在朴子簡易法庭旁空地，搭婚...
柯姓大陸台商日前回家鄉嘉義縣朴子市，迎娶黃姓新娘，今晚在朴子簡易法庭旁空地，搭婚宴帳篷，舉辦「隆琪蜜意天長地久、群星祝福音樂會」盛大婚宴，席開110桌，縣長翁章梁(右二)上台祝賀。圖／讀者提供
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柯姓大陸台商日前回家鄉嘉義縣朴子市，迎娶黃姓新娘，今晚在朴子簡易法庭旁空地，搭婚...
柯姓大陸台商日前回家鄉嘉義縣朴子市，迎娶黃姓新娘，今晚在朴子簡易法庭旁空地，搭婚宴帳篷，舉辦「隆琪蜜意天長地久、群星祝福音樂會」盛大婚宴，名主持人郭子乾、ㄚ頭主持，數十名歌手演唱。圖／讀者提供
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柯姓大陸台商日前回家鄉嘉義縣朴子市，迎娶黃姓新娘，今晚在朴子簡易法庭旁空地，搭婚...
柯姓大陸台商日前回家鄉嘉義縣朴子市，迎娶黃姓新娘，今晚在朴子簡易法庭旁空地，搭婚宴帳篷，舉辦「隆琪蜜意天長地久、群星祝福音樂會」盛大婚宴，席開110桌，由名主持人郭子乾、ㄚ頭主持，數十名歌手演唱。圖／讀者提供
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柯姓大陸台商日前回家鄉嘉義縣朴子市，迎娶黃姓新娘，今晚在朴子簡易法庭旁空地，搭婚...
柯姓大陸台商日前回家鄉嘉義縣朴子市，迎娶黃姓新娘，今晚在朴子簡易法庭旁空地，搭婚宴帳篷，舉辦「隆琪蜜意天長地久、群星祝福音樂會」盛大婚宴，席開110桌，由名主持人郭子乾、ㄚ頭主持，數十名歌手演唱。圖／讀者提供
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