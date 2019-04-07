霸氣豪華婚宴音樂會 郭子乾主持歌手輪流表演

2019-04-07 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



柯姓大陸台商日前回家鄉嘉義縣朴子市，朋友以逾億元勞斯萊斯及12輛超跑轎車組成車隊，迎娶黃姓新娘，今晚在朴子簡易法庭旁空地，搭婚宴帳篷，舉辦「隆琪蜜意天長地久、群星祝福音樂會」盛大婚宴，席開110桌，由名主持人郭子乾、ㄚ頭主持，數十名歌手演唱。

據了解，這場花費逾200萬元豪華氣派婚宴，是朋友建議，民眾說「好霸氣豪華婚宴，演出陣容還勝過跨年演唱會」，縣長翁章梁、副議長陳怡岳等地方人士到場祝賀。

婚禮音樂會由郭子乾、ㄚ頭主持，演出卡司陣容有陳雷、丁噹、李千娜、王識賢等數十名歌手演出，邀請孔鏘老師樂隊、舞群，地方臉書社群「朴子民意觀察站」，昨晚貼出婚宴海報，造成轟動，網友紛紛留言「是誰這麼大手筆辦婚宴？」；「藝人陣仗比嘉義跨年晚會藝人有過之而無不及！」。

婚宴地點是新郎友人透過陳怡岳租借，婚宴場地搭篷花2周時間，空地廣闊，全部席開110桌，新郎原要低調，但朋友提議辦明星音樂會婚宴，才策劃這場明星音樂會婚宴，新郎新娘在7對伴郎伴娘陪同下進場， 接受大批親友祝福。