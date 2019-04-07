影／嘉義鞦韆節好刺激 有父子參賽都奪冠

2019-04-07 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市鞦韆節今天在光路里武當山玄天上帝廟廟埕舉行，吸引各方好手參加，一整天的比賽下來，青年組單人冠軍是羅英瑋，父親羅溪城則奪得中年雙人組冠軍，兩人都會搭建傳統鞦韆架，一家都是盪鞦韆高手。

羅英瑋平均擺盪8.56公尺奪得冠軍，他說，從小學時期就開始參賽，盪鞦韆要具備膽識與耐力，還有足夠的爆發力才能往上盪更高，平時就會練習腰部與腿部的力量。

嘉義市長黃敏惠昨天也和前嘉義市長、監察院長張博雅登上鞦韆架體驗。黃說，她是第一位站上光路里鞦韆架的女性，因此今年也在比賽後，開放女子登鞦韆架體驗，是性別平權的展現。未來將擲筊請示玄天上帝，與市議會、光路里等單位研議，預計增加賽程天數，擴大鞦韆節的熱度。

嘉義鞦韆節有300年歷史，連來自南美洲哥倫比亞的選手都來挑戰，他說，他因為娶嘉義老婆、才來定居台灣，得知這特殊活動就趕緊來參加。

來自宜蘭的健身教練曾上泰奪下單人組第2名，他說，盪鞦韆需要使用大量的下肢體力，還先做好包含由深蹲、跳躍練腿力等體能訓練，他曾連續2年宜蘭礁溪、蘇澳盪鞦韆比賽冠軍，不過嘉義的盪鞦韆比的是高度，重點在於短程的爆發力。

嘉義市政府指出，高空盪鞦韆遵照古法所搭設的竹製競技鞦韆架高12公尺，使用藤蔓捆紮、沒有使用一根釘子與螺絲，竹子也是專業團隊從山裡仔細挑選、經過特殊工藝製作，不僅具有優良的傳統，更是一項很好的體育競技。

比賽結果如下：

少年組單人組 第一名 陳聖宗 /雙人組 第一名 林佑宥、翁郁翔

青年組單人組 第一名 羅英瑋 /雙人組 第一名 林裕強、陳隆誌

中年組單人組 第一名 陳嘉生 /雙人組 第一名 羅溪城、盧彥明