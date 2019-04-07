六輕氣爆濃煙 隔壁嘉縣環保局監測吹西南風未受汙染
台塑麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠今天下午氣爆，台塑六輕麥寮管理部初步調查是LPG液化石油氣管線破裂，方圓5公里都聽見氣爆聲，濃煙遠遠看得見，民眾惶恐不已，隔壁嘉義縣環保局隨即啟動空汙監測，所幸今天環境風場為西南風，嘉縣轄未受六輕氣爆影響產生空汙 。
環保局說，麥寮六輕工業區台化芳香烴三廠爆炸，初步了解是200區LPG（液化石油氣）管破裂，火光濃煙數公里外可見，根據環保署空氣品質觀測，今天環境風場為西南風，嘉縣新港及朴子測站地理位置位於雲林縣上風處，至下午3點平均風速分別為2.2 m/、1.6 m/s，指標污染物為細懸浮微粒(PM2.5)。
新港測站數值逐漸下降中，從下午2點43 g/m3降至下午3點35g/m3，下午4點新港及朴子AQI值分別為104、91，分別為對敏感族群影響等級及普通等級，並無受到雲林麥寮六輕爆炸影響。
依雲林傳送資料：監測車所在位置是台西鄉蚊港安檢所及許厝分校，監測數據一般空品項目(SO2、NO、NOx、NO2、CO、O3、NH3、CH4、NMHC、THC、PM10及PM2.5)，監測結果符合空氣品質標準。監測85種VOCs監測濃度，測值變化不明顯，測得物種為烷烯類為主，均未超過固定汙染源周界排放標準。
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