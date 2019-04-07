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翁章梁送愛安仁家園 巧遇溺斃獨老阿福家人捐款

2019-04-07 16:23聯合報 記者魯永明╱即時報導

今天清明連假最後一天，嘉義縣長翁章梁帶妻子劉莉英上午到六腳鄉天主教嘉義教區創辦的安仁家園，關懷安置少年兒童，致贈籃球、羽球，一起打球同歡，讓他們感受家庭溫暖。

翁章梁夫婦送籃球15顆與羽球12組，陪兒童少年打球，組啦啦隊加油打氣，充滿歡樂氣氛，翁縣長感謝安仁工作人員默默付出辛勞，叮嚀氣候溫差大，是流感疫情高峰期，注意小朋友身體健康。

縣長夫婦巧遇日前跳朴子溪尋短的的獨居老人侯德福（阿福）家屬前來捐款，因阿福生前受許多愛心人士幫忙，家屬希望他過世遺愛人間，回饋社會，將他生前剩餘8萬多元捐安仁家園買中型巴士，翁縣長感佩阿福及家人愛心。

住朴子市文化里66歲未婚獨居老人阿福，拾荒為生，家徒四壁，窮到只剩一座土灶、一輛腳踏車，里長楊石旭發動善心人士募款，改善生活，但他上個月29日疑情緒低落，單車停放朴子溪橋，民眾報警，3日下午阿福遺體在離橋500公尺溪畔浮現，家人指認無誤。

安仁家園是嘉縣第一所兒童少年安置教養機構，由社會局轉介不幸兒童與少年，讓家遭變故兒少接受照顧與輔導， 院長謝孟潔感謝縣長夫婦關懷，她說，安仁家園正籌募中型巴士，因現在2輛車不敷使用，為考量孩子安全舒適，估計需籌募350萬元，盼各界匯集愛心，安仁家園洽詢專線(05)3802678。

嘉義縣長翁章梁帶妻子劉莉英上午到六腳鄉天主教嘉義教區創辦的安仁家園，關懷安置少年...
嘉義縣長翁章梁帶妻子劉莉英上午到六腳鄉天主教嘉義教區創辦的安仁家園，關懷安置少年兒童，致贈籃球、羽球，一起打球同歡，讓他們感受家庭溫暖。 圖／縣府提供
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嘉義縣長翁章梁（左）帶妻子劉莉英上午到六腳鄉天主教嘉義教區創辦的安仁家園，關懷安...
嘉義縣長翁章梁（左）帶妻子劉莉英上午到六腳鄉天主教嘉義教區創辦的安仁家園，關懷安置少年兒童，致贈籃球、羽球，一起打球同歡，讓他們感受家庭溫暖。 圖／縣府提供
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獨居老人愛心朴子溪
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