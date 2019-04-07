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農民基本資料卡更正 台南市議員蔡育輝爭取免奔波之苦

2019-04-07 15:20聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市里鄰整併擁有農地農民，須在明年1月底前親自到各區公所或農會進行農民基本資料卡更正，逾期未辦理將影響休耕補助的請領，許多老農民抱怨擾民，經市議員蔡育輝爭取，農民將可免於奔波之苦。

蔡育輝指出，農民基本資料卡是農委會農糧署為休耕轉作所設置管控的系統，凡是擁有農地的農民都需建立一份「農民基本資料卡」，以利申請轉休耕補助。

而台南市府前年辦理里鄰整併，南市從752里、1萬4730鄰，減為649里、9千660鄰，被整併的里鄰以原南縣居多；由於地址變動，市府農業局通知農民須在109年1月底前，親自前往公所更正農民基本資料卡，以免農民權益受損。許多年長農民收到這項通知大為反彈，表明戶籍地址更動非農民自身所為，如此勞師動眾實在讓人困擾。

蔡育輝指出，根據農業年報等相關資料，全市從事農業人口多達31萬餘人，因里鄰整併戶籍變動，將使南市數以萬計的農民必須帶新的戶籍資料到公所或農會登錄，但農民多數都年歲已高，農地也不乏委由他人代耕，部分年老地主由旅居外縣市的子女接去同居照顧，有的老農則是行動不便、或是久病臥床，要親往公所辦理農民基本資料卡的更正，難度太高。

農業局說，全案已由農糧署請系統廠商逢甲大學資訊中心協助辦理資料異動，農民不須因戶籍變動而至農會或公所進行資料更正。

台南市議員蔡育輝爭取農民基本資料卡更正，可免奔波之苦。圖/翻攝自蔡育輝臉書
台南市議員蔡育輝爭取農民基本資料卡更正，可免奔波之苦。圖/翻攝自蔡育輝臉書
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台南市議員蔡育輝爭取農民基本資料卡更正，可免奔波之苦。記者謝進盛/攝影
台南市議員蔡育輝爭取農民基本資料卡更正，可免奔波之苦。記者謝進盛/攝影
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