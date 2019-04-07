嘉市高空鞦韆賽明年擴大 讓更多人high翻天

2019-04-07 14:54 中央社 嘉義市7日電



嘉義市高空盪鞦韆比賽明年可能擴大規模。 聯合報系資料照／記者李承穎攝影 分享 facebook 108年嘉義市光路里高空盪鞦韆比賽今天登場，吸引包括來自哥倫比亞、宜蘭等各地許多高手挑戰，市長黃敏惠說，研議明年擴大舉辦，讓更多國內外朋友都能體驗刺激的盪鞦韆。

沿襲200多年的嘉義市光路里鞦韆賽會，今天在光路里武當山玄天上帝廟前舉行，參賽者將在12公尺高的竹製鞦韆架上盪鞦韆，以盪得最高者獲勝。嘉義市長黃敏惠、監察院長張博雅等人陸續登上鞦韆架體驗刺激。

這項活動相傳源自清康熙年間，嘉義市下路頭地區瘟疫盛行，村民祈求玄天上帝保佑，奉神意搭設鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，瘟疫果真消除。往後每逢閏年玄天上帝誕辰舉辦酬神祭典。民國97年，經擲筊獲神明應允，改每年辦理，同年12月文化局公告登錄為民俗類無形文化資產。

黃敏惠受訪說，這項獨特民俗文化活動吸引越來越多人勇敢嘗試，成為嘉義市最具代表性的民俗活動之一，研議明年擴大舉辦，只要再獲神明應允，也可進行兩天活動，讓更多國內外朋友體驗擺盪刺激的盪鞦韆。

現場先由少年組常勝軍羅英瑋示範盪鞦韆，他說，因住在廟旁邊，從國小就開始參加，高空盪鞦韆除了爆發力外，最重要要有膽識嘗試盪更高，自己最高紀錄達10.5公尺。

來自宜蘭市的曾上泰是健身教練，上午6時從宜蘭出發到嘉義市，他說，106、107年連續兩年獲得宜蘭舉辦的盪鞦韆比賽冠軍，去年錯過嘉義市高空盪鞦韆賽會，今年特地前來挑戰。

另有哥倫比亞的貝品樂來台教英文多年，今年由友人協助報名參加高空盪鞦韆，他說，剛站上鞦韆架時，內心有點怕，不過，開始上下擺盪後，覺得十分刺激，恐懼感完全消失，明年還要再來挑戰。

廟方表示，遵照古法搭設的竹製競技鞦韆架高12公尺，使用藤蔓捆紮、沒有使用釘子與螺絲，竹子也是到山區仔細挑選、經過特殊工藝製作，不僅具有優良傳統，更是一項很好的體育競技，過程驚險刺激，比體力也比膽識。

廟方指出，這項活動依傳統僅限男性報名參賽，廟方於下午提供女子登鞦韆架體驗，讓女性也能體驗高空盪鞦韆的刺激感。