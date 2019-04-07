古坑咖啡榮景不再 全盛期百家店剩下一半

2019-04-07 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



立委劉建國（左三）日前邀請立法院環衛委員會到雲林華山休閒農業區考察。圖／劉建國服務團隊提供 分享 facebook 雲林縣古坑鄉華山地區是台灣咖啡原鄉，但近幾年勝景不再店家流失五成，地方都盼再現風華；立委劉建國日前邀集立法院環衛委員會到華山休閒農業區考察，希望與地方座談改善觀光現況。

日據時代古坑鄉山區遍地種滿咖啡樹，日本戰敗後咖啡產業隨日人撤離沒落，直到地方居民與業者努力下，結合傳統產業及觀光休閒重獲新生，古坑鄉公所也在2003年舉辦第一屆台灣咖啡節開啟台灣的咖啡熱潮。

劉建國指出，當年華山引起台灣咖啡熱潮，華山也因此成為國內知名景點，每逢假日咖啡店、複合式餐廳都座無虛席，如今超商咖啡崛起、其他縣市也紛紛推出好咖啡，讓華山遊客銳減，全盛時期華山有百餘家店家，現在卻只剩50多家。

多位咖啡業者、草嶺觀光協會理事長劉文房提到，古坑咖啡品質依舊，地方也很努力經營，但天災摧毀摧草嶺公路縣道149甲，想要來觀光的遊客也因而止步，盼政府除振興觀光，也要修復交通環境。

華山休閒農業區發展協會理事長李契螢則希望，政府與中小企業處成立輔導專案，協助行銷華山商圈特色，發展和以往不同的意象或裝置藝術。

雲林縣府文化處觀光行銷科長蔣明新表示，縣府針對古坑鄉觀光，近期補助並與地方合作，舉辦賞螢、賞桐花等活動，下周也將待踩線團會勘古坑觀光旅遊路線，並在中央春遊補助期間，舉辦音樂、攝影比賽等系列活動，來推廣古坑觀光。