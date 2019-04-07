國道3號古坑交流道亂象有解 縣府7億興建側車道

2019-04-07 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



國道三號古坑交流道因採分離式設計，通車3年多以來，常有駕駛走錯交流道，導致古坑鄉內交通混亂，讓地方怨聲載道質疑交流道「只做半套」；雲林縣府指出，目前已規劃打通雙向側車道，預計3年左右完成。

古坑交流道在地方盼了8年多終於耗資10億多元完工啟用，但交流道南向匝道在縣道158甲，為南下入口與北上出口；北向匝道則在縣道149甲，是北上入口及南下出口，加上南下出口與台78線快速道路同車道，讓用路人經常「霧煞煞」搞不清。

古坑鄉長沈勝騰與古坑鄉民代表會主席鄭和義都說，他們經常接到民眾抱怨或陳情電話，南、北匝道不同位置相差3公里遠，不要說在地人會走錯，外地人一旦下錯匝道就得繞遠路。

他們表示，民眾要往來南、北匝道得經過古坑鄉7個村落，鄉村多老年人，外來遊客不僅可能迷失在鄉間小路，還會造成交通混亂，也甚至曾因此發生車禍事故，為地方交通安全，大家都盼望盡速改善。