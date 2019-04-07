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服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

服務處被恐嚇 謝龍介：北港花生只是小菜後面還有大的

2019-04-07 11:15聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介上周服務處前遭人張貼恐嚇海報，指要準備「北港花生（暗指子彈）」，引發關注，謝龍介在政論節目「新聞龍捲風」中表示，這是綠營的一貫技倆，花生只是小菜、後面還有大的，會勇敢面對。

他表示，早在上月18日賴清德登記黨內總統初選，民進黨的朋友就提醒他要小心，「你已經變成民進黨的眼中釘、肉中刺了」，因為為了立委補選勝選，民進黨不僅傾全黨之力，甚至還把前總統陳水扁都找出來，否則郭國文無法勝選，但是找阿扁出來，對民進黨來說「根本無法加分」，後來果然「花生」就來了，是不會怕的，因為他比較有戰鬥力，對民進黨會造成傷害，「來這套沒用」， 但現在連朋友去服務處坐大家都緊張，覺得很不好意思，但他只要回去服務處就坐在門口，他又不貪汙、對手抓不到把柄，只能醜化抹黑他是台奸、賣台。

他表示，之前提到台海自由航行，只是要提醒大家，不要被美國賣了，還幫人算錢，兩岸如果不用和解、談判的方式，未來一旦有戰爭發生，那些能跑的就跑掉了，留下的人該怎麼辦，他是避免兵戎相見，「如果真的主張台獨，看到對岸的飛機過來，就該把它打下來，跑什麼呢」。

他表示，對手現在鬥爭他，未來要幫韓國瑜輔選時，也會降低能量，「這就是新潮流的最高戰術」，先鬥臭、未來一旦抓到民進黨的把柄，也會降低殺傷力，所以「北港花生只是小菜而已」，後面一定還有，會勇敢面對。

國民黨台南市黨部主委謝龍介上政論節目「新聞龍捲風」。圖／取自網路
國民黨台南市黨部主委謝龍介上政論節目「新聞龍捲風」。圖／取自網路
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國民黨台南市黨部主委謝龍介上政論節目「新聞龍捲風」。圖／取自網路
國民黨台南市黨部主委謝龍介上政論節目「新聞龍捲風」。圖／取自網路
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民進黨北港謝龍介
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