台農57號對岸夯 流行吃法咖啡配地瓜

2019-04-07 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



全家便利商店銷售農委會嘉義農業試驗分所育成的台農57號地瓜(夯番薯），銷售成績佳，年創造2億元營收；頂新集團前董事長魏應充當推手，銷售台農57號地瓜前進大陸市場，集團旗下金色大地、真臻鮮、德克士及大陸全家等4大通路商，上個月與嘉義縣、雲林縣及高雄市共契作600公頃地瓜。

台農57號夯番薯紅遍海峽兩岸原因是什麼？引人好奇，嘉義農業試驗分所研究員兼農藝系主任賴永昌博士說，台農57號45年育成，之所以受消費市場好評，歷久不衰，主因是「口感取勝」，介於粉質及泥質之間，黃肉好吃，受消費者喜愛，到目前全部育成70多個品種，口感無法超越台農57號，但缺點是室溫下容易發芽，無法長期儲存。

他說，地瓜屬旋花科，台農57號植物特性，莖黃綠色，節間帶淡紫色，毛茸少，葉形五深裂（五爪形）或三深裂，背面葉脈中肋及其基部深紫色，葉脈淡紫色，頂葉黃綠色，塊根表皮棕黃色，台農57號地瓜種植面積最廣，全省逾6000公頃，肉色橙黃，適合蒸煮食用或烘烤。

台農57號地瓜含粗纖維、膳食纖維、還原糖、澱粉、胡蘿蔔素、微生素Ｃ、鈣、磷等營養成份，以胡蘿蔔素最多；馬鈴薯含澱粉、蛋白質、磷、鐵、無機鹽、多種維生素，以澱粉含量最多。