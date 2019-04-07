遊曾文水庫 順道到山豬島看豬老大

2019-04-07 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



造訪位於大埔的曾文水庫，除了陸上行程，不妨安排一趟水上之旅，搭乘遊艇一覽水庫風光。水庫裡頭別有洞天，宛如世外桃源，讓人驚豔不已。記者王慧瑛／攝影 分享 facebook 大埔鄉位處嘉義縣最南隅，人口僅4000餘人，是民風純樸、恬靜的偏鄉，當地擁有全台最大水庫－曾文水庫，也是無汙染、無工業的綠色鄉鎮。

鄉內有不少值得探訪的景點，包括情人公園、可免費露營的湖濱公園、白馬亭、歐都那山野度假村、曾文水庫、山豬島、嘉義農場等，水陸兩棲生態遊程適合親子同行，其中造訪山豬島，更是難得一見。

當遊艇緩緩靠岸，船長打開廣播，播放世界男高音帕華洛帝歌劇美聲，山豬以跑百米速度，翻山越嶺衝到岸邊集合，遊客站在甲板上，將船長準備的飼料灑向島上，山豬大快朵頤搶食。搭遊艇登山豬島探險，具有療癒效果，新奇又有趣。

除了親近有趣的山豬島，欣賞老鷹叼食秀是近來曾文水庫正夯的生態遊程。遊客將剛釣起的奇力魚拋進水中，老鷹快狠準叼走獵物，讓人看得大呼過癮。

曾文水庫育樂有限公司協理吳慶煌說，來到曾文水庫，一定要到360度環景觀景樓歇腳、歇心，登高望遠飽覽水庫美景，觀景樓販售熱食餐點、伴手禮等，電話（05）2521895。

另，曾文水庫畔、退輔會開發的嘉義農場，坐擁湖光山色美景，還有一座總統蔣公行館，生態條件出色。民國93年，嘉義農場一度以ROT方式交給劍湖山集團經營，因八八風災損壞，一度荒廢閒置10餘年，前年退輔會重新招標，緻州公司以每年400萬元租金，取得40年經營權。

緻州公司副總經理馮承森說，嘉義農場空間寬敞，全區可容納100多頂帳篷，第一期整理出20頂帳篷營位，接受露營玩家預約，假日提供窯烤pizza餐飲服務，園區內飼養7匹馬、10隻羊和遊客互動。嘉義農場電話（05）2521958。