女立委臉書貼花旗木爆紅 台南賞花新「嬌」點

2019-04-07 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南地區近年廣泛種植有「泰國櫻花」的花旗木，由於適合南部氣溫，今年花況大爆發，民進黨立委陳亭妃清明連假期間化身網美，也在臉書貼上欣賞花旗木的照片，背景成片粉紅花海盛開，令人驚艷，引來許多網友詢問「這在哪」、「好漂亮」，讓花旗木知名度爆增，成了春暖花開，台南賞花新「嬌點」。

陳亭妃分享的地點是台南市南化區玉山里一貫道寶光聖堂，一整排花海美不勝收，園區約14年前栽種約300株花旗木，是台南市早期就引進花旗木的地點，粉紅花朵3月下旬綻放，從大門口的環山通道兩邊到右側停車場內密集栽種，這幾年知名度漸打開，成了最知名的花旗木賞花區之一，清明連假吸引不少遊客上山賞花。

台南市府發行的悠活台南旅遊別冊，這一期就特別介紹台南花旗木賞花地圖，到台南想看花旗木，還可到新營美術園區公園路附近、西港區金砂與南45-1鄉道交叉道路、永康區忠孝運動公園等，都是新興賞花景點，新化大目降廣場幾年前種下的花旗木今年也綻放得相當漂亮；許多校園也都可以看到。