親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

私房新聞／為何外科醫師似乎比內科醫師更易中年發福

吳德榮：開工日也會熱的像夏天 周三傍晚北台灣變天

女立委臉書貼花旗木爆紅 台南賞花新「嬌」點

2019-04-07 08:58聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南地區近年廣泛種植有「泰國櫻花」的花旗木，由於適合南部氣溫，今年花況大爆發，民進黨立委陳亭妃清明連假期間化身網美，也在臉書貼上欣賞花旗木的照片，背景成片粉紅花海盛開，令人驚艷，引來許多網友詢問「這在哪」、「好漂亮」，讓花旗木知名度爆增，成了春暖花開，台南賞花新「嬌點」。

陳亭妃分享的地點是台南市南化區玉山里一貫道寶光聖堂，一整排花海美不勝收，園區約14年前栽種約300株花旗木，是台南市早期就引進花旗木的地點，粉紅花朵3月下旬綻放，從大門口的環山通道兩邊到右側停車場內密集栽種，這幾年知名度漸打開，成了最知名的花旗木賞花區之一，清明連假吸引不少遊客上山賞花。

台南市府發行的悠活台南旅遊別冊，這一期就特別介紹台南花旗木賞花地圖，到台南想看花旗木，還可到新營美術園區公園路附近、西港區金砂與南45-1鄉道交叉道路、永康區忠孝運動公園等，都是新興賞花景點，新化大目降廣場幾年前種下的花旗木今年也綻放得相當漂亮；許多校園也都可以看到。

花旗木是近年來新興的樹木，以往較少見，常吸引遊客詢問，也常有人誤以為是南洋櫻，因適合台南氣候生長，開花情況非常好，尤其是樹枝上只見花不見葉，粉色繽紛花海還散發香氣，春暖花開時期，也有民眾在花海下野餐，不輸給日本櫻花樹下賞花的浪漫悠閒氣氛。

台南很多地區近年來栽植花旗木，已成春天的新賞花嬌點。記者吳淑玲／攝影
台南很多地區近年來栽植花旗木，已成春天的新賞花嬌點。記者吳淑玲／攝影
分享
立委陳亭妃在臉書上貼出花旗木粉紅花海，令人驚艷，賞花地點詢度問爆增。圖／陳亭妃提...
立委陳亭妃在臉書上貼出花旗木粉紅花海，令人驚艷，賞花地點詢度問爆增。圖／陳亭妃提供
分享
花旗木又有泰國櫻花之稱，適合南部氣候，台南有多處種植，綻放時有花無葉，浪漫指數不...
花旗木又有泰國櫻花之稱，適合南部氣候，台南有多處種植，綻放時有花無葉，浪漫指數不輸櫻花。記者吳淑玲／攝影
分享

賞花陳亭妃連假
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

故宮博物院南院三國展 重溫這些英雄夢

2019-04-07 08:11

來嘉義梅山瑞里社區 竹林品茗、賞紫藤花、看萬點流螢

2019-04-07 07:27

大台南公車黃1線 夜間增班

2019-04-06 23:17

台南體育公園展示戰車狼狽 黃偉哲承諾改善

2019-04-06 23:08

街頭鬥舞 玩轉嘉義嗨翻

2019-04-06 23:06

就職滿百日 張麗善：不敢給自己100分

2019-04-06 21:18

嘉義藝術節封路 舞團街頭尬舞嗨翻天

2019-04-06 19:51

手機響警報！ 台南4月11日演習「免驚」

2019-04-06 19:13

這間學校看得見紫斑蝶 校慶竟10年才一次

2019-04-06 17:24

李俊毅捲土重來選立委 市場劃潤餅皮提政見

2019-04-06 14:47

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

民眾有感 大台南公車新營往六甲夜間增班疏運

2019-04-06 14:24

台南下營香扛大轎 今鳴炮遶境盛況歷年之最

2019-04-06 13:53

台南也有「神隱少女」場景 水中鐵道成私房景點

2019-04-06 13:52

女立委化身網紅 分享台南賞花新嬌點

2019-04-06 12:25

最大公墓掃墓車多 嘉義80軍警民引導交通順暢

2019-04-06 12:24

Gogoro台南大會師 逾千輛騎上快速道路

2019-04-06 11:52

超熱門！臺南住宅節能補助 月申請達5千件

2019-04-06 10:44

台南體育公園2戰車很狼狽 黃偉哲承諾修復展示

2019-04-06 10:24

台南清晨2級地震 民眾「有地震？」

2019-04-06 09:23

防制街頭暴力連假不打烊 台南警長率隊展決心

2019-04-06 08:17

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

影／最大的薰衣草田免費遊 葛瑞絲要讓春節就花開滿園

2019-04-06 19:12

新竹也有紫藤花秘境 佛心主人開放私宅賞紫色花瀑

2019-04-06 11:56

免抽籤入住桃園首間社宅 10戶提服務計畫雀屏中選

2019-04-06 17:07

拜高鐵所賜 台中這區大樓開燈率高 彰化鄉親比本地人多

2019-04-06 22:49

轎車停志學車站遭上百機車包夾 車主怒批「沒人管」

2019-04-06 18:42

嘉義藝術節封路 舞團街頭尬舞嗨翻天

2019-04-06 19:51

把耽誤青春找回來！超強更生人創業賣滷味 連開3分店

2019-04-06 19:20

女遊客爬海螺意象拍照 鄉民嘲諷「綠島有猴子了歐？」

2019-04-06 16:58

誰結婚超大陣仗？郭子乾、ㄚ頭主持數十名歌手演出

2019-04-06 21:45

「美景令人想再來」 威士特丹號郵輪明天二訪花蓮

2019-04-06 15:16

韓國瑜不收的是合成護照？綠議員堅稱韓也不收媽媽的信

2019-04-06 23:24

看板被寫「騙」 新北市議員李坤城報案

2019-04-06 16:18

台中港區裸露地違規 開罰10萬並限期改善

2019-04-06 12:04

李俊毅捲土重來選立委 市場劃潤餅皮提政見

2019-04-06 14:47

桃園彩色海芋季連假登場 日吸10萬人次賞花

2019-04-06 19:42

內政部通過淡水竹圍都計變更通盤檢討案

2019-04-06 13:57

新北碧潭水舞 連2天遊客爆量

2019-04-06 19:58

影／內門宋江陣活動拋繡球 意外促成情侶求婚成功

2019-04-06 18:12

隨大甲媽遶境 柯文哲將擠6人香客房

2019-04-06 14:22

新北市議長盃龍舟賽受理報名 揪團有機會獲萬元獎勵金

2019-04-06 14:28

台南下營香躦轎腳人龍不絕 賴清德明參拜

2019-04-06 19:22

民眾有感 大台南公車新營往六甲夜間增班疏運

2019-04-06 14:24

八卦山脈也有石虎 什麼動物最多？答案你一定想不到

2019-04-07 07:50

墾丁音樂季票房慘跌冷清落幕 地方憂金字招牌走入歷史

2019-04-06 19:55

2019內門宋江陣決賽出爐 台北市立大學奪冠

2019-04-06 19:44

佳冬戰備跑道測速照相桿 不到1年躍升為全縣「機皇」

2019-04-06 09:41

台南下營香扛大轎 今鳴炮遶境盛況歷年之最

2019-04-06 13:53

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

影／10萬隻螢火蟲將現身 呂秀蓮也曾慕名住宿賞螢

2019-04-06 09:40

愛說中文愛聽蘇打綠 印尼移工尤絲妮返鄉續台灣情

2019-04-06 10:29

台南也有「神隱少女」場景 水中鐵道成私房景點

2019-04-06 13:52

影／王金平飆街舞搖落去嗨翻 允當總統辦百萬獎金賽

2019-04-06 16:38

高雄老牌二輪電影院「和春影城」將熄燈 觀眾趕來告別

2019-04-06 11:55

鄉民自怨是三等公民 長濱鄉衛生所5/1起缺醫生

2019-04-06 11:54

大甲媽祖遶境活動4月7日起駕 業者迎接媽祖保佑商機

2019-04-06 18:21

獨拿20萬！鴻海科技農業擂台拿冠軍 他要「看見未來」

2019-04-06 18:52

影／赴大鵬灣比賽遇強風 台南帆船會2船翻覆

2019-04-06 11:07

台南清晨2級地震 民眾「有地震？」

2019-04-06 09:23

女立委化身網紅 分享台南賞花新嬌點

2019-04-06 12:25

和平島公園發現4種海兔 300隻嬌客去年搬家今沒出現

2019-04-06 11:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top