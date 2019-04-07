故宮博物院南院三國展 重溫這些英雄夢

2019-04-07 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



家喻戶曉、傳唱千年的英雄亂世，非「三國」莫屬，這段近兩千年前的歷史，至今仍讓人低迴不已，以三國為創作的主題持續影響海內、外，不同時代、不同地區及不同方式歌頌這段英雄事蹟。國立故宮博物院南部院區年度重要特展「赤壁與三國群英形象」，吸引三國迷朝聖，展期持續至4月14日。

故宮南院這檔特展集結拓片、銅印、繪畫、書法、刻本等故宮藏品，搭配日本浮世繪、葛飾北齋《北齋漫畫》及台灣漫畫家鄭問為日本遊戲創作的人物原稿等展品，呈現跨越1800年的三國人物英雄形象。

策展人、故宮南院研究員林天人表示，三國故事迷人之處在於成就人們的「英雄夢」，無論是「桃園三結義」的劉備、關羽及張飛；「治世之能臣，亂世之奸雄」的曹操；「既生瑜，何生亮」的周瑜及諸葛亮，三國人物及事蹟成為古今共通的創作主題。

2001年，日本電玩遊戲公司GameArts推出三國主題歷史戰略遊戲，邀鄭問繪製人物與場景設定稿，畫風華麗、極具巧思的構圖成為遊戲特色，冠名為《鄭問之三國誌》。

鄭問曾獲日本漫畫家協會頒發「優秀賞」，為該獎創立20餘年來首位得獎的非日籍漫畫家，特展也精選當時他為日本電玩遊戲《鄭問之三國誌》、中國電玩遊戲《鐵血三國志》繪製的73件原稿，呈現嘔心瀝血的創作脈絡。例如鄭問筆下的曹操英姿勃發，用了沒骨和飛白技巧，勾勒出一代霸主的姿態形象。

故宮南院指出，配合展覽，展場內AR互動區設計「貂蟬」及「孔明」等三國人物供民眾化身體驗；一、二樓服務台可憑門票索取限量「漫遊三國」故事小書。