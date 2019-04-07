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故宮博物院南院三國展 重溫這些英雄夢

2019-04-07 08:11聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

家喻戶曉、傳唱千年的英雄亂世，非「三國」莫屬，這段近兩千年前的歷史，至今仍讓人低迴不已，以三國為創作的主題持續影響海內、外，不同時代、不同地區及不同方式歌頌這段英雄事蹟。國立故宮博物院南部院區年度重要特展「赤壁與三國群英形象」，吸引三國迷朝聖，展期持續至4月14日。

故宮南院這檔特展集結拓片、銅印、繪畫、書法、刻本等故宮藏品，搭配日本浮世繪、葛飾北齋《北齋漫畫》及台灣漫畫家鄭問為日本遊戲創作的人物原稿等展品，呈現跨越1800年的三國人物英雄形象。

策展人、故宮南院研究員林天人表示，三國故事迷人之處在於成就人們的「英雄夢」，無論是「桃園三結義」的劉備、關羽及張飛；「治世之能臣，亂世之奸雄」的曹操；「既生瑜，何生亮」的周瑜及諸葛亮，三國人物及事蹟成為古今共通的創作主題。

2001年，日本電玩遊戲公司GameArts推出三國主題歷史戰略遊戲，邀鄭問繪製人物與場景設定稿，畫風華麗、極具巧思的構圖成為遊戲特色，冠名為《鄭問之三國誌》。

鄭問曾獲日本漫畫家協會頒發「優秀賞」，為該獎創立20餘年來首位得獎的非日籍漫畫家，特展也精選當時他為日本電玩遊戲《鄭問之三國誌》、中國電玩遊戲《鐵血三國志》繪製的73件原稿，呈現嘔心瀝血的創作脈絡。例如鄭問筆下的曹操英姿勃發，用了沒骨和飛白技巧，勾勒出一代霸主的姿態形象。

故宮南院指出，配合展覽，展場內AR互動區設計「貂蟬」及「孔明」等三國人物供民眾化身體驗；一、二樓服務台可憑門票索取限量「漫遊三國」故事小書。

另，在嘉義縣朴子市頗富盛名的「八野爺」3月31日進駐故宮南院嘉會廳，供應鍋物、鬆餅、飲品及伴手禮等，鍋物湯頭有多種選擇，其中「慈禧太后最愛萬壽菊花鍋」是菜單亮點，業者吳品諭堅持食材品質，兼顧美味與健康，讓風味升級，也讓饕客驚豔。

美術系畢業的吳品諭，大四就靠賣鳳梨酥開創人生第一個事業，一步一腳印奠定好口碑，如...
美術系畢業的吳品諭，大四就靠賣鳳梨酥開創人生第一個事業，一步一腳印奠定好口碑，如今進軍故宮南院，要顛覆外界對博物館餐飲的刻板印象。記者王慧瑛／攝影
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歷史三國的那些人、那些事，故宮南院透過展覽，讓人大呼過癮。記者王慧瑛／攝影
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歷史三國的那些人、那些事，透過展覽讓人大呼過癮。記者王慧瑛／攝影
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歷史三國的那些人、那些事，透過展覽讓人大呼過癮。記者王慧瑛／攝影
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