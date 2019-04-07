來嘉義梅山瑞里社區 竹林品茗、賞紫藤花、看萬點流螢

2019-04-07 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣梅山鄉瑞里社區發展協會透過交通部觀光局阿里山國家風景區管理處協助，在瑞里綠色隧道規畫竹林茶席、品賞高山茶香，搭配今年春天最後一波紫藤花季、螢火蟲季，現在到瑞里旅遊，可享受「竹林品茗、賞紫藤花、看萬點流螢」三重感動。

瑞里社區發展協會理事長林相卿表示，春天的瑞里，除欣賞紫藤花美，夜晚驚嘆萬點流螢、無涯星空，現在更推薦到媲美日本嵐山的竹林綠色隧道，坐在微風吹拂的竹林深處，讓芬多精洗去忙碌疲憊，品賞高山茶香。

林相卿說，今年受氣候影響，阿里山春茶產量比往年約少2成，但茶品質佳，茶色、香俱足，茶味潤喉回甘；另今年紫藤花期不集中，部分紫藤花已提早開花，目前還有「小公主咖啡」等景點紫藤花盛開，但現在已進入賞螢季，山區螢火蟲大爆發，預估未來1周出現10到20萬隻螢火蟲。

瑞里「遇見彩虹」生態區負責人黄裕民表示，為復育螢火蟲生態，社區剛開始自行努力，相互提醒重視環保、避免水源汙染，讓逐漸減少的螢火蟲回家，15年前透過南投特有生物保育中心指導種植牧草，當牧草成長到一定高度再除草截莖，讓鋪有廢牧草山坡地，成為適合蝸牛生長環境。