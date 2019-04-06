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手機響警報！ 台南4月11日演習「免驚」

2019-04-06 19:13聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市政府預定4月11日上午9點半至下午4點半辦理「108年全民防衛動員暨災害防救演習」，地點位在安平區安平國中及安億公有停車場，為配合演習情境，當日9點半至11點半針對安平國中周邊地區發布第1次演練告警訊息，下午2點至3點針對安億公有停車場周邊地區發布第二次演練告警訊息，消防局提醒，演習當日如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請不要驚慌。

消防局表示，這2次告警訊息皆相同，包含有中英文各1則，整個安平區皆為發送範圍，鄰近安平區也可能會收到，因此，演習當日如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請不要驚慌，「這只是配合演習進行發布演練」。

這次測試預計發送訊息內容如下：

1、 [演練][疏散避難警報]108年台南市政府全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習疏散避難警報發送演練，台南市災害應變中心06-2975119#9。

2、 [Evacuation Drill]Tainan City Government,EOC 06-2975119 Ext 9.

消防局指出，這次所使用的災防告警細胞廣播服務（CBS）訊息，是政府透過電信業者的4G系統，在短時間內以獨立通道將告警訊息傳遞至指定基地台涵蓋範圍內的所有4G、3G(WCDMA)行動用戶手機中，不受網路壅塞影響，用在即時通知民眾疏散、避災，降低民眾生命財產損失。

然而，目前台灣並非所有智慧型手機都可接收CBS訊息，如欲確認自身智慧型手機可否接收，可至國家通訊傳播委員會網站「服務與推廣/災防告警服務/手機接收細胞廣播服務/經型式認證可接收完整災防告警訊息之手機便捷選單式查詢」查詢。

另有接收過CBS告警訊息的民眾，建議不要將訊息接收功能關閉，以確保安全，消防局說「這是政府發送災害消息及避難避災措施的管道」。

台南市消防局提醒，4月11日演習當日如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請不要...
台南市消防局提醒，4月11日演習當日如民眾手機響起警報音響並顯示演習文字，請不要驚慌。圖／本報資料照
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