民眾有感 大台南公車新營往六甲夜間增班疏運

2019-04-06 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「大台南公車黃1線（新營-柳營-六甲）」原本最後一班發車時間是晚上6點50分，很多在新營求學的學生在補習或晚自習後，無公車可搭，必須家長奔波接送，經地方爭取，新增夜間加班車晚上9點10分開車，爭取台南第一選區立委民進黨提名的台南市前市議員賴惠員親自出席首航活動，與市民共同見證這個意義重大的時刻。

賴惠員表示，六甲區家長沈龍毅在她的臉書反映，柳營、六甲有許多赴新營求學的莘莘學子，民眾反映黃1線晚間6點50分從新營出發後就收班，許多學子補完習或晚自習放學後常常需要親友奔波接送，而黃1線途經多所國、高中，是學子們上下課的通勤路線，因此推動晚間9點10分加班疏運，要讓民眾能安心回家。

沈龍毅也出席加班公車首航指出，當初與一群六甲鄉親爭取多年未果，他們在臉書上向賴惠員提出此構想，感謝賴惠員幫市民完成「不可能的任務」 。且還有銜接高鐵班次，高鐵的旅客可在新營搭乘這班公車回到柳營及六甲。

賴惠員感謝台南市政府交 通局大力支持此想法，她主張「照顧學子通勤的安全與求學的便利」，是家長、政府及民意代表共同的責任，「未來政府幫你接孩子回家，讓家長們無後顧之憂」。