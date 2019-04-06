親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職文字直播／王柏融首打席滾地出局 浪費打點良機

是你嗎？北捷尋第100億旅客 滿牆海報被笑像找通緝犯

民眾有感 大台南公車新營往六甲夜間增班疏運

2019-04-06 14:24聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

「大台南公車黃1線（新營-柳營-六甲）」原本最後一班發車時間是晚上6點50分，很多在新營求學的學生在補習或晚自習後，無公車可搭，必須家長奔波接送，經地方爭取，新增夜間加班車晚上9點10分開車，爭取台南第一選區立委民進黨提名的台南市前市議員賴惠員親自出席首航活動，與市民共同見證這個意義重大的時刻。

賴惠員表示，六甲區家長沈龍毅在她的臉書反映，柳營、六甲有許多赴新營求學的莘莘學子，民眾反映黃1線晚間6點50分從新營出發後就收班，許多學子補完習或晚自習放學後常常需要親友奔波接送，而黃1線途經多所國、高中，是學子們上下課的通勤路線，因此推動晚間9點10分加班疏運，要讓民眾能安心回家。

沈龍毅也出席加班公車首航指出，當初與一群六甲鄉親爭取多年未果，他們在臉書上向賴惠員提出此構想，感謝賴惠員幫市民完成「不可能的任務」 。且還有銜接高鐵班次，高鐵的旅客可在新營搭乘這班公車回到柳營及六甲。

賴惠員感謝台南市政府交 通局大力支持此想法，她主張「照顧學子通勤的安全與求學的便利」，是家長、政府及民意代表共同的責任，「未來政府幫你接孩子回家，讓家長們無後顧之憂」。

未來她還要大力推動「溪北地區交通升級」，包含她在市議員任內爭取交通部提撥經費，研究「大新營區鐵路高架化」方案，藉由「還路於民」，活化周邊土地、解決平交道阻斷重要道路等提升民眾交通效率的重要議題。

「大台南公車黃1線（新營-柳營-六甲）」增加晚上9點10分班車，賴惠員（右）搭乘...
「大台南公車黃1線（新營-柳營-六甲）」增加晚上9點10分班車，賴惠員（右）搭乘首航，陳情的六甲區沈姓家長相當開心。圖／賴惠員提供
分享
「大台南公車黃1線（新營-柳營-六甲）」增加晚上9點10分班車，造福學子。圖／賴...
「大台南公車黃1線（新營-柳營-六甲）」增加晚上9點10分班車，造福學子。圖／賴惠員提供
分享
「大台南公車黃1線（新營-柳營-六甲）」增加晚上9點10分班車，造福學子。圖／賴...
「大台南公車黃1線（新營-柳營-六甲）」增加晚上9點10分班車，造福學子。圖／賴惠員提供
分享
「大台南公車黃1線（新營-柳營-六甲）」增加晚上9點10分班車，賴惠員（左）出席...
「大台南公車黃1線（新營-柳營-六甲）」增加晚上9點10分班車，賴惠員（左）出席首航班 車，陳情的六甲區沈姓家長左二）等民眾都相當開心。圖／賴惠員提供
分享

公車加班高鐵
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

大甲媽明晚起駕遶境 西螺福興宮全力準備迎接

2019-04-06 14:32

女立委化身網紅 分享台南賞花新嬌點

2019-04-06 12:25

最大公墓掃墓車多 嘉義80軍警民引導交通順暢

2019-04-06 12:24

Gogoro台南大會師 逾千輛騎上快速道路

2019-04-06 11:52

台南體育公園2戰車很狼狽 黃偉哲承諾修復展示

2019-04-06 10:24

台南清晨2級地震 民眾「有地震？」

2019-04-06 09:23

防制街頭暴力連假不打烊 台南警長率隊展決心

2019-04-06 08:17

驚喜！來台南億載金城 找水母

2019-04-05 23:19

清明台南楠西江家200子孫回鄉祭祖 相約明年再聚

2019-04-05 14:11

嘉義陳井寮堤防嚴重淘空 裂縫長達一百多公尺

2019-04-05 10:01

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

大甲媽、白沙屯媽祖相會？這2個點機率最高

2019-04-05 19:50

韓粉稱讚高雄路平工法細膩 市議員打臉

2019-04-05 22:55

即時短評／永靖鄉代會爆賄選 地方政壇徹底洗牌了

2019-04-05 20:26

墾丁音樂季爆出走潮 獨撐的「夏都春宴」票房慘跌

2019-04-05 20:45

亞洲旅客最愛旅行點 台中晉升第7名

2019-04-05 15:17

馬祖海域銅藻大量出現 漁民估：藍眼淚今年將爆量

2019-04-05 16:36

大統和平店清倉結束營業？ 業者：是要轉型

2019-04-05 22:56

規模最大 新屋葉春日公派下8000多人清明祭祖

2019-04-05 19:45

韓粉送千份韓國魚立即索光 明天上午11點再送千份

2019-04-05 20:08

準備好了！台南下營香廟會 扛大轎明後天登場

2019-04-05 18:40

酋長石、猴子島...石門「限定版」枯水之美

2019-04-06 08:20

跳脫傳統寺廟禪房 佛光山妙慧樓讓女眾有如回到家

2019-04-06 08:09

墾丁音樂季 業者感嘆「史上最冷」

2019-04-05 23:40

最潮就在嘉 「街頭舞霸」明文化路封街挑戰

2019-04-05 20:30

桃市免費公車運量偏低 偏鄉將轉型「小黃」

2019-04-05 22:34

愛說中文愛聽蘇打綠 印尼移工尤絲妮返鄉續台灣情

2019-04-06 10:29

警方超級任務！大甲媽白沙屯媽相遇？柯P朱立倫都來了

2019-04-05 21:30

清明古道 吹落人間四月雪 桐花+流蘇 連假春遊好去處

2019-04-06 08:12

流蘇成群 桃園石門水庫附近有白色夢幻瀑布

2019-04-06 08:19

台南清晨2級地震 民眾「有地震？」

2019-04-06 09:23

清明節必吃潤餅應景 基隆巷弄推澎湃「鰻魚潤餅捲」

2019-04-05 14:46

大甲媽、白沙屯媽相會？ 中市警重兵維安

2019-04-05 23:09

台中港區裸露地違規 開罰10萬並限期改善

2019-04-06 12:04

影／赴大鵬灣比賽遇強風 台南帆船會2船翻覆

2019-04-06 11:07

佳冬戰備跑道測速照相桿 不到1年躍升為全縣「機皇」

2019-04-06 09:41

大甲媽北巡駐駕南港 可稜轎腳拿壓轎金

2019-04-05 23:59

新竹也有紫藤花秘境 佛心主人開放私宅賞紫色花瀑

2019-04-06 11:56

高雄老牌二輪電影院「和春影城」將熄燈 觀眾趕來告別

2019-04-06 11:55

推動公墓公園化 新北員山公園好玩耶

2019-04-05 20:11

高雄推半屏山麓軍事文化遊 要地鎮海樓非本國籍者止步

2019-04-05 18:51

高雄電器展愛心不落人後 公益拍賣10萬元捐髓傷者協會

2019-04-05 20:19

和平島公園發現4種海兔 300隻嬌客去年搬家今沒出現

2019-04-06 11:55

女立委化身網紅 分享台南賞花新嬌點

2019-04-06 12:25

忍不住停下腳步...及時雨解旱 台南白河蓮花初綻

2019-04-05 23:23

鄉民自怨是三等公民 長濱鄉衛生所5/1起缺醫生

2019-04-06 11:54

離譜！海濱公園曬棉被 殺風景

2019-04-05 23:35

一日社區醫師 柯文哲與指南里茶農茶敘

2019-04-06 09:22

6.7日封閉安檢 十八羅漢山 僅開放U型谷

2019-04-05 23:45

理科市長包春捲 黃偉哲臉書短片搞笑

2019-04-05 15:03

免費又簡便 桃市558人環保葬歷年之最

2019-04-05 22:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top