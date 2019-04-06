影／10萬隻螢火蟲將現身 呂秀蓮也曾慕名住宿賞螢

2019-04-06 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



每年三月底到四月初是賞螢季，入夜後嘉義縣梅山鄉瑞里山區，「遇見彩虹」生態區的山坡，上萬隻螢火蟲在無光害的牧草地飛行，像低空游移的綠色流星，讓參觀遊客驚訝不已，成為地方重要觀光財，前副總統呂秀蓮，也曾慕名到此住宿、賞螢，業者預估未來5到7天是「大發生期」，將出現10到20萬隻螢火蟲。

瑞里「遇見彩虹」生態區負責人黄裕民表示，瑞里居民為復育螢火蟲生態，剛開始是社區自行努力，相互提醒重視環保、避免水源汙染，讓逐漸減少的螢火蟲回家，15年前透過南投特有生物保育中心指導，居民自費上課、種植牧草，當牧草成長到一定高度再除草截莖，讓鋪有廢牧草山坡地，成為適合蝸牛生長環境。

他說，村民每年在此養殖近4000隻蝸牛，大蝸牛產下的小蝸牛成為螢火蟲最佳食源，加上瑞里山區四季有自然湧出清澈水源，潮濕環境非常適合螢火蟲生存，螢火蟲越來越多，每年3月到4月螢火光點遍布山區，讓參觀遊客驚訝不已，呂秀蓮也曾慕名來住宿賞螢。