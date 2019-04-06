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影／10萬隻螢火蟲將現身 呂秀蓮也曾慕名住宿賞螢

2019-04-06 09:40聯合報 記者卜敏正╱即時報導

每年三月底到四月初是賞螢季，入夜後嘉義縣梅山鄉瑞里山區，「遇見彩虹」生態區的山坡，上萬隻螢火蟲在無光害的牧草地飛行，像低空游移的綠色流星，讓參觀遊客驚訝不已，成為地方重要觀光財，前副總統呂秀蓮，也曾慕名到此住宿、賞螢，業者預估未來5到7天是「大發生期」，將出現10到20萬隻螢火蟲。

瑞里「遇見彩虹」生態區負責人黄裕民表示，瑞里居民為復育螢火蟲生態，剛開始是社區自行努力，相互提醒重視環保、避免水源汙染，讓逐漸減少的螢火蟲回家，15年前透過南投特有生物保育中心指導，居民自費上課、種植牧草，當牧草成長到一定高度再除草截莖，讓鋪有廢牧草山坡地，成為適合蝸牛生長環境。

他說，村民每年在此養殖近4000隻蝸牛，大蝸牛產下的小蝸牛成為螢火蟲最佳食源，加上瑞里山區四季有自然湧出清澈水源，潮濕環境非常適合螢火蟲生存，螢火蟲越來越多，每年3月到4月螢火光點遍布山區，讓參觀遊客驚訝不已，呂秀蓮也曾慕名來住宿賞螢。

「晚上7到8點半最適合賞螢。」黄裕民指出，常提醒賞螢遊客，賞螢不需要熬夜，因為螢火蟲習性飛行1個多小時也需要休息，透過經驗觀察，只要端黑螢出現後未來5到7天，螢火蟲將會出現最大期，近日端黑螢已出現，預估將進入全盛期，未來1周全盛期將有10到20萬隻螢火蟲出現、歡迎來賞螢。

「遇見彩虹」生態區未來5到7天「大發生期」，可能出現10到20萬隻螢火蟲。記者卜...
「遇見彩虹」生態區未來5到7天「大發生期」，可能出現10到20萬隻螢火蟲。記者卜敏正／翻攝
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「遇見彩虹」生態區負責人黄裕民表示，未來5到7天「大發生期」，將出現10到20萬...
「遇見彩虹」生態區負責人黄裕民表示，未來5到7天「大發生期」，將出現10到20萬隻螢火蟲。記者卜敏正／攝影
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「遇見彩虹」生態區，預估未來5到7天「大發生期」，將出現10到20萬隻螢火蟲。記...
「遇見彩虹」生態區，預估未來5到7天「大發生期」，將出現10到20萬隻螢火蟲。記者卜敏正／攝影
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「遇見彩虹」生態區未來5到7天「大發生期」，可能出現10到20萬隻螢火蟲。記者卜...
「遇見彩虹」生態區未來5到7天「大發生期」，可能出現10到20萬隻螢火蟲。記者卜敏正／翻攝
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「遇見彩虹」生態區，預估未來5到7天「大發生期」，將出現10到20萬隻螢火蟲。記...
「遇見彩虹」生態區，預估未來5到7天「大發生期」，將出現10到20萬隻螢火蟲。記者卜敏正／攝影
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螢火蟲賞螢瑞里
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