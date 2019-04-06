影／到瑞里竹林品茗、賞紫藤花、看萬點流螢

2019-04-06 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣梅山鄉瑞里社區發展協會，透過交通部觀光局阿里山國家風景區管理處協助，在瑞里綠色隧道規劃竹林茶席，提供遊客品賞高山茶香，搭配今年春天最後一波紫藤花季，以及螢火蟲大爆發，當地居民直言，今年春茶減產但品質佳，現在到瑞里可享受「竹林品茗、賞紫藤花、看萬點流螢」三重感動。

阿里山風景區管理處，近年大力推廣阿里山四季茶旅，培訓茶旅達人，並在瑞里著名竹林綠色隧道，規劃7席石桌茶席，透過在地民宿業者、茶旅達人導覽，讓社區茶飲、品茗體驗成為旅行一部分。

「竹林品茗慢遊。」瑞里社區發展協會理事長林相卿表示，春天的瑞里，除了白天欣賞紫藤花美，夜晚享受萬點流螢、無涯星空，現在更推薦到媲美日本嵐山的竹林綠色隧道，在微風吹拂、竹林深處坐在石桌茶席，讓芬多精洗去都會忙碌疲憊，品賞高山茶香。