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影／到瑞里竹林品茗、賞紫藤花、看萬點流螢

2019-04-06 09:22聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣梅山鄉瑞里社區發展協會，透過交通部觀光局阿里山國家風景區管理處協助，在瑞里綠色隧道規劃竹林茶席，提供遊客品賞高山茶香，搭配今年春天最後一波紫藤花季，以及螢火蟲大爆發，當地居民直言，今年春茶減產但品質佳，現在到瑞里可享受「竹林品茗、賞紫藤花、看萬點流螢」三重感動。

阿里山風景區管理處，近年大力推廣阿里山四季茶旅，培訓茶旅達人，並在瑞里著名竹林綠色隧道，規劃7席石桌茶席，透過在地民宿業者、茶旅達人導覽，讓社區茶飲、品茗體驗成為旅行一部分。

「竹林品茗慢遊。」瑞里社區發展協會理事長林相卿表示，春天的瑞里，除了白天欣賞紫藤花美，夜晚享受萬點流螢、無涯星空，現在更推薦到媲美日本嵐山的竹林綠色隧道，在微風吹拂、竹林深處坐在石桌茶席，讓芬多精洗去都會忙碌疲憊，品賞高山茶香。

林相卿說，今年受氣候影響，阿里山春茶產量比往年約少2成，但茶品質佳，茶色、香俱足，茶味入口潤喉回甘；另今年紫藤花期不集中，部分紫藤花已提早開花，目前還有「小公主咖啡」等景點紫藤花盛開，但現在已進入賞螢季，山區螢火蟲大爆發，「遇見彩虹」該處山坡地，預估未來1周將出現10萬隻以上螢火蟲。

今年受氣候影響，阿里山春茶產量比往年約少2成。記者卜敏正／攝影
今年受氣候影響，阿里山春茶產量比往年約少2成。記者卜敏正／攝影
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今年受氣候影響，瑞里紫藤花期不集中，目前還有「小公主咖啡」等景點紫藤花盛開。記者...
今年受氣候影響，瑞里紫藤花期不集中，目前還有「小公主咖啡」等景點紫藤花盛開。記者卜敏正／攝影
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瑞里竹林綠色隧道。記者卜敏正／攝影
瑞里竹林綠色隧道。記者卜敏正／攝影
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遊客在微風吹拂、竹林深處，坐在石桌茶席品賞高山茶香。記者卜敏正／攝影
遊客在微風吹拂、竹林深處，坐在石桌茶席品賞高山茶香。記者卜敏正／攝影
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今年受氣候影響，瑞里紫藤花期不集中，目前「小公主咖啡」等景點紫藤花盛開。記者卜敏...
今年受氣候影響，瑞里紫藤花期不集中，目前「小公主咖啡」等景點紫藤花盛開。記者卜敏正／攝影
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瑞里「遇見彩虹」山坡地，預估未來1周將出現10萬隻以上螢火蟲。圖／遇見彩虹提供
瑞里「遇見彩虹」山坡地，預估未來1周將出現10萬隻以上螢火蟲。圖／遇見彩虹提供
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今年受氣候影響，瑞里紫藤花期不集中，目前還有「小公主咖啡」等景點紫藤花盛開。記者...
今年受氣候影響，瑞里紫藤花期不集中，目前還有「小公主咖啡」等景點紫藤花盛開。記者卜敏正／攝影
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今年受氣候影響，阿里山春茶產量比往年約少2成。記者卜敏正／攝影
今年受氣候影響，阿里山春茶產量比往年約少2成。記者卜敏正／攝影
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