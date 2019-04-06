從小受父親影響立志當老師 偏鄉教師守護山區小學

2019-04-06 08:10 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣梅山鄉瑞峰國小教導主任胡碧鴛是全校最資深老師，15年來幾乎是以校為家，山區學校遇上颱風、交通不便，她只想著「我會守住學校」，還說要在山上一直待到退休。

胡碧鴛父親的學經歷早年可以當老師，但為了養家，夫妻到甘蔗園工作，晚上開設私塾，教村民識字。胡碧鴛看著父親熱忱教學，她不只玩遊戲扮演老師，也從小立志教職。

高中時父親過世，4年後母親亡故，胡碧鴛身為大姊，當幼教老師扶養2個妹妹。幼教師20年後原本可退休，當時開放國小師資學程，她報考就學，畢業後分發花蓮縣明里國小，待了5年才因罹癌要到台南成大就診而請調。

治療癌症的2、3年期間，還碰到嚴重傳染病SARS疫情， 當時受到許多身心折磨，後來她調到梅山鄉瑞峰國小，即使是偏遠山區，胡碧鴛15年來幾乎是以校為家。

山區常因颱風造成交通中斷，胡碧鴛安慰年輕老師和其家屬，張羅並穩定供餐，她只想著「我會守住學校」。另因山區學校交通偏遠不便，有1年她還開車每天接送替代役和代課老師共4人上下山。

學校曾開辦新住民班，民風保守很難招生，胡碧鴛和校長、老師們到家戶說明，順利辦了好幾期， 其中有個年輕的新住民還把胡碧鴛當成媽媽，過年送紅包，胡碧鴛只收下紅包袋，滿心的感動。

另外，鄉村學校辦活動時，許多家長常缺席，胡碧鴛和校長老師們到各家遊說，但有次碰到家長不耐的質問，她只是跟著家長一邊除草一邊講，後來這名家長還成為學校熱心義工。

回想40年教職生活，雖然碰到許多難關，卻更堅定教育志業，60歲的胡碧鴛說這是回報父母的恩情，近年來她還到南華大學生死學系進修碩士學位，希望幫助更多人對生命價值有所體悟。她一直留著長髮，是為了送給癌症病友，並有3名學生也跟著她留髮做公益。