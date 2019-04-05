最潮就在嘉 「街頭舞霸」明文化路封街挑戰

2019-04-05 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



繼上周日嘉義市文化局在文化路舉辦嘉義藝術節，請到溜溜球世界冠軍楊元慶與小綠人Littlegreenman張伯維等人帶來精采演出，明天下午4點再度舉辦封街活動，文化路上展開「街頭舞霸」大賽，熱愛街舞、熱愛動感藝術的朋友千萬別錯過！

嘉義市文化局今表示，3月31日溜溜球世界冠軍楊元慶與小綠人Littlegreenman張伯維、裝逼服務生陳聖崴，帶來超級精采的表演，整個文化路變成最潮舞台，市民朋友大飽眼福。明天更火熱的街頭舞霸就要上演，舞界群英齊聚嘉市，尬舞技、秀默契、展現舞藝最高境界。

「藝饗嘉-2019嘉義藝術節」今年大玩街頭藝術，街頭舞霸就是其中代表。文化局表示，嘻哈（Hip-Hop）文化起源於街頭，其元素包含DJ→BBOY→MC→Graffiti。本次的活動將街舞及MC元素帶到嘉義市街頭，除邀請到TEAM BASlinE、Monster團隊，更邀請到R16世界冠軍「築夢者」現場大秀舞技。

「築夢者」在今年初與紐約菁英隊在港坪公園體育場尬舞，把世界冠軍留在嘉市、留在台灣，精采的表現寫下街舞界傳奇。除此之外，文化局還安排嘉義當地小學生街頭鬥舞，這麼精采的街舞大賽，絕對不容錯過。