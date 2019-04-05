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前進義大利米蘭 南市經發局整合台南紡織產業群聚效應

2019-04-05 19:54聯合報 記者謝進盛╱即時報導

前進義大利！台南市經濟發展局整合並擴大台南紡織產業群聚效應，讓國際看見台南創新研發能力，本月8日至19日將前往義大利米蘭設計周期間，集結台南在地紡織及時尚相關廠商前往參展。

經發局說，台南是紡織、成衣、製鞋重鎮，產業鏈建構完善，去年獲得中央大力支持，近年來台灣紡織產業逐漸從「代工」提升為「創新技術研發與品牌顧問」，智慧型紡織布料及創新技術備受國際知名品牌如Nike、adidas及服飾集團如Topshop、ZARA肯定，全球70％的機能性布料為台灣產製。

這次台南首度以地方政府作為策展單位，參與設計權威雜誌INTERNI的年度設計大展，希望讓全球國際看見台南紡織產業的創新思維與價值，邀請4名國際設計師與台灣15家特色紡織、成衣及輔料廠商合作，運用業者所生產布料與創新技術，以「braIN TAIWAN」（中文：遇見米蘭台灣新時尚）為主題，將林百貨、台南樹屋、台南廟宇拜香爐抽籤文化等作為意象與創作靈感，展出25件獨具風格的藝術展品。

同時並與5位台灣知名設計師，結合「海洋環保 永續時尚」議題創作出40套服裝展品於動態秀上展出，讓全球國際看見台灣紡織產業的創新思維與價值，並一睹台南的時尚風格，將台南在地品牌直接推廣至國外市場，也一同推廣台南傳統文化，提升整個台灣的觀光旅遊契機。

前進義大利米蘭，南市政府經發局整合台南紡織產業發揮群聚效應。圖/台南市經發局提供
前進義大利米蘭，南市政府經發局整合台南紡織產業發揮群聚效應。圖/台南市經發局提供
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