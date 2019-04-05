西拉雅風管處帶路 賞螢泡湯吃雞品咖啡任您行

2019-04-05 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



進入4月天，台南白河南寮農村賞螢季活動開跑，距離南寮10分鐘車程關子嶺，除可吃到道地甕仔雞、東山咖啡，還可享受全世界三大的泥漿，更可跟火王爺祈求好運降臨，業者還有一系列優惠好康，西拉雅國家風景區管理處邀請各地遊客把握機會來賞遊。

西拉雅風管處說，每年4月至5月春夏交替是螢火蟲大爆發最佳時機，也是賞螢最佳時機，熠熠螢光一閃一閃亮晶晶，讓人不禁讚嘆眼前的視覺饗宴，來白河南寮賞螢正是時候。

目前也正推出賞螢活動，即日起至5月31日止，安排每周一至周四每日1梯次；周五至周日每日3梯次，每日名額限300人，集合地點於南寮社區活動中心（南寮舊學校—175公路5.5公里處），採電話報名預約。

而今年南寮農村賞螢季，特別與關子嶺餐飲、旅宿業者推出相關優惠辦法，各業者紛紛摩拳擦掌祭出許多優惠折扣，只要於關子嶺地區合作的餐飲業者消費即可享賞螢體驗優惠價100元(原價每人150元，2歲以下孩童免費)；入住合作溫泉飯店還可享免費賞螢體驗。

西拉雅風管處處長張隆城說，關子嶺溫泉區至南寮社區活動中心僅需十分鐘車程，推薦前來泡湯住宿的民眾，前往南寮農村參與賞螢體驗，泡湯、吃雞、賞螢，體驗不一樣鄉村旅遊。

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