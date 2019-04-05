親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

周錫瑋：10年前徵召民調最高的朱立倫 如今應徵召韓國瑜

「殺雞儆猴」警告誰？「紅漆猴」疑被抓走噴滿漆再放回

西拉雅風管處帶路 賞螢泡湯吃雞品咖啡任您行

2019-04-05 14:33聯合報 記者謝進盛╱即時報導

進入4月天，台南白河南寮農村賞螢季活動開跑，距離南寮10分鐘車程關子嶺，除可吃到道地甕仔雞、東山咖啡，還可享受全世界三大的泥漿，更可跟火王爺祈求好運降臨，業者還有一系列優惠好康，西拉雅國家風景區管理處邀請各地遊客把握機會來賞遊。

西拉雅風管處說，每年4月至5月春夏交替是螢火蟲大爆發最佳時機，也是賞螢最佳時機，熠熠螢光一閃一閃亮晶晶，讓人不禁讚嘆眼前的視覺饗宴，來白河南寮賞螢正是時候。

目前也正推出賞螢活動，即日起至5月31日止，安排每周一至周四每日1梯次；周五至周日每日3梯次，每日名額限300人，集合地點於南寮社區活動中心（南寮舊學校—175公路5.5公里處），採電話報名預約。

而今年南寮農村賞螢季，特別與關子嶺餐飲、旅宿業者推出相關優惠辦法，各業者紛紛摩拳擦掌祭出許多優惠折扣，只要於關子嶺地區合作的餐飲業者消費即可享賞螢體驗優惠價100元(原價每人150元，2歲以下孩童免費)；入住合作溫泉飯店還可享免費賞螢體驗。

西拉雅風管處處長張隆城說，關子嶺溫泉區至南寮社區活動中心僅需十分鐘車程，推薦前來泡湯住宿的民眾，前往南寮農村參與賞螢體驗，泡湯、吃雞、賞螢，體驗不一樣鄉村旅遊。

相關活動資訊可連結

西拉雅國家風景區管理處官方粉絲專頁：https://goo.gl/NXaOnz

南寮農村文化產業協會官方臉書粉絲專頁：https://goo.gl/HpyG9t

南寮農村賞螢體驗報名專線（06）6822977

進入4月天，台南白河南寮農村賞螢季活動開跑，業者搭配相關優惠活動。圖/西拉雅國家...
進入4月天，台南白河南寮農村賞螢季活動開跑，業者搭配相關優惠活動。圖/西拉雅國家風景區管理處提供
分享
進入4月天，台南白河南寮農村賞螢季活動開跑，業者搭配相關優惠活動。圖/西拉雅國家...
進入4月天，台南白河南寮農村賞螢季活動開跑，業者搭配相關優惠活動。圖/西拉雅國家風景區管理處提供
分享

賞螢國家風景區白河
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

嘉義陳井寮堤防嚴重淘空 裂縫長達一百多公尺

2019-04-05 10:01

待用餐串連愛心 2年13店響應

2019-04-04 23:10

嘉義最大公墓區大塞車 周邊交管

2019-04-04 23:08

女鎮長扮「阿麗姊」逗樂孩童 土庫童野餐趴滿溢笑聲

2019-04-04 21:34

台南首創輕量科技裝備滅山林公墓火災 清明試用效果佳

2019-04-04 18:35

駕駛注意！台南這些高死亡事故路段 加強超速取締

2019-04-04 17:49

台塑老總是實力唱將 竟是張惠妹五燈獎的前輩

2019-04-04 17:47

潤餅皮熱銷 嘉義南門市場攤販「擦」翻天

2019-04-04 17:39

台南大內石子瀨天后宮重建上梁 市長黃偉哲祈福

2019-04-04 17:34

青農大喊支持總統蔡英文連任蔡賴配也好 蔡微笑以對

2019-04-04 17:34

台南關廟李家潤餅皮熱賣80年 今年漲20元照樣大賣

2019-04-04 15:53

國道一號虎尾交流道 6日封閉北上入口匝道

2019-04-04 15:49

三國英雄展在故宮南院 玩AR化身孔明、貂蟬

2019-04-04 13:17

遊嘉義別只去曾文水庫 來山豬島探訪豬老大

2019-04-04 13:15

全國春季蘭花大展百花爭艷 近千朵流蘇石斛蘭怒放

2019-03-15 13:26
看更多

熱門文章

高雄道路這樣施工 她感動：工程也可以這麼細膩

2019-04-05 10:28

駕駛注意！台南這些高死亡事故路段 加強超速取締

2019-04-04 17:49

台塑老總是實力唱將 竟是張惠妹五燈獎的前輩

2019-04-04 17:47

板橋湳雅夜市傳都更爆歇業 新北市場處：不會消失

2019-04-04 17:39

台南漁光島藝術節連假湧現人潮 主辦單位封島因應

2019-04-04 16:40

潤餅皮熱銷 嘉義南門市場攤販「擦」翻天

2019-04-04 17:39

縣長就職4年1百天 潘孟安全力衝要讓屏東人為家鄉驕傲

2019-04-04 20:07

嘉義最大公墓區大塞車 周邊交管

2019-04-04 23:08

顏清標幫「過火」 媽祖最神跨界聯名…非常體貼你

2019-04-05 09:00

吊橋商機還在嗎？ 屏東山川琉璃吊橋明顯退燒

2019-04-05 09:27

免費營養午餐未排富 林姿妙：不忍心弱勢童被貼標籤

2019-04-04 16:14

瀕臨絕種石虎有1萬隻？ 苗栗縣議員韓茂賢「語出驚人」

2019-04-04 22:40

北市3.6萬戶空屋 柯擬課空屋稅 閒置1年稅率超過3.6%

2019-04-05 13:52

這行業美女拜師也會碰壁 因職訓遇明師才能變高徒

2019-04-04 16:42

台南首創輕量科技裝備滅山林公墓火災 清明試用效果佳

2019-04-04 18:35

竹苗、南投螢火蟲季將開跑 西湖看陸地「藍眼淚」

2019-04-04 22:16

掃墓公車剩3天仍有30萬人沒掃墓 清明節恐達人潮最高峰

2019-04-04 22:18

文化底蘊結合創意包裝 北市西區風華再現

2019-04-04 16:07

清明節前夕 高雄傳統市場漏夜趕工做潤餅皮

2019-04-05 03:23

桃園最長滾輪滑梯太夯 清明連假後首封閉整修3天

2019-04-05 14:33

清明掃墓超貼心 花蓮縣府2萬8千束鮮花免費送

2019-04-04 19:30

清明節苗栗傅家千人祭祖 獎勵生育發獎金

2019-04-05 12:17

春捲名店金得號用蝦仁黃帝豆添口感 惜清明想吃有點難

2019-04-04 19:32

蔡英文認證雲林最大資產是「她」理由是：她很兇

2019-04-05 12:59

連假爭睹神秘「藍眼淚」 警提供路況諮詢

2019-04-05 07:26

墾丁音樂季愈晚愈嗨 比基尼辣妹爭妍鬥豔

2019-04-04 18:56

美籍夫買成藥服用病死 台妻經濟拮据還要照顧七旬老母

2019-04-05 14:26

中市烏日五光路居民淹怕了 雨季未來先墊高

2019-04-04 17:47

青農大喊支持總統蔡英文連任蔡賴配也好 蔡微笑以對

2019-04-04 17:34

女鎮長扮「阿麗姊」逗樂孩童 土庫童野餐趴滿溢笑聲

2019-04-04 21:34

澎縣府夜間聯合稽查 5燒烤店違法開罰6萬到10萬元

2019-04-05 05:00

休館近4年的澎湖水族館重開幕 可體驗美麗海底世界

2019-04-05 09:28

春吶出走 墾丁音樂季冷清

2019-04-04 23:12

紓解清明掃墓人潮 高市明6大墓區備車接駁

2019-04-04 21:44

大甲媽祖環台 重機車隊一千公里祈安

2019-04-05 09:06

北市東區商圈沒落 商業處：翻轉不是問題

2019-04-04 17:49

「裸體抽桌巾大叔」爆笑演出 墾丁警卻心跳加速

2019-04-04 23:02

愛心小黃叫無車 桃交通局：年底增至1700輛

2019-04-04 17:29

金門瓊林蔡家 軍區祭祖 500人吃頭

2019-04-04 23:45

跟荔枝椿象拚了 彰化卵片收購金額每片提高到3元

2019-04-05 09:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top