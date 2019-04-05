清明台南楠西江家200子孫回鄉祭祖 相約明年再聚

2019-04-05 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



全台最大單姓聚落楠西「江家古厝」，第13代來台繁衍至今24代，每年清明節各地江家子孫返鄉祭祖已傳承300年，今天上午200多江家子孫齊聚古厝出發前往先祖古墓，四房子孫焚香祭祀、行三跪九叩大禮，追思先祖阿太公江如南，祭祀後，江家子孫排隊領取紅龜粿，分享潤餅。

江家子孫今天循古禮掃墓，200餘人回台南楠西鹿陶洋，老少齊聚開基祖江棋壽墓前行三跪九叩大禮，今年回鄉最老的江張美已90歲，最小的是3個月多月大小女嬰江宜蓁。

江家古厝主事江晉清今年70歲是第21代祭祀管理委員會理事長，他表示，江家子弟有四房後代分居世界各地開枝散葉，今年由第2房主辦祭祖，子孫已傳至第24世代，而最年長者則為第19代。

祭祖司儀江武珀是江晉清同房同輩兼同學，雖定居台北每年仍堅持在清明、過年回老家與親友相聚，「每年回鄉，象徵飲水思源」。

江晉清說，第12世開基祖江棋壽字如南、號信篤，相傳是清朝「鴨母王」朱一貴軍師，原居福建後帶次子來台定居楠西鹿陶洋，子孫傳承4大房已逾超過千人，古厝周遭仍有近百人30戶。