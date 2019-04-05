嘉市果菜市場總經理新上任 「貨出去、人進來」

2019-04-05 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市果菜市場總經理懸缺已久，日前董事會聘任果菜市場員工謝宗桓為總經理，嘉義市長黃敏惠交付予他多項任務，協助行口轉型、增加通路，行銷台灣水果，謝宗桓說，這是承擔的開始，沒有喜悅。

謝宗桓畢業於南華大學非營利事業管理所，在嘉義市果菜市場工作8年，黃敏惠上任後為果菜市場當然董事長，去年底解聘果菜市場前總經理陳火川，該職懸缺數個月，日前聘任謝宗桓擔任總經理，並賦予多項任務，包括內部人事管理、協助行口轉型、增加通路和行銷台灣水果。

謝宗桓觀察多年行口營業方式，發現果菜市場以大批發為主，每次交易以公斤起跳，對於現代家庭人口減少、量販店和超商均加入零售鮮果，和青農返鄉主打網路通路，間接影響果菜市場交易量。

謝宗桓分析，嘉義市果菜市場為雲嘉南區最大的水果批發地，因市場靠近中山高，運輸極為便利，甚至有台中水果批發商到嘉義批貨，但是現在市場通路多，間接影響行口銷售，因此上任後將主推小禮盒，輔導行口轉型，讓到嘉義的民眾可以用批發價買到當季水果，「人潮進來，貨賣得出去，嘉義發大財」，並與中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁合作，在旅行行程內增加嘉義市果菜市場，拓展市場。