老翁公墓走失 警方尋獲時滿臉驚慌

2019-04-05 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣一名77歲的陳姓老翁本月1日傍晚在元長公墓走失遲遲未歸，家人遍尋不到蹤跡報警求助，台西警分局安南派出所員警隔天晚上巡邏時在路旁發現一名驚魂未定的老人，經查正是走失的陳姓老翁，立即通知家人來接回，讓老翁能順利返家。

安南派出所所巡佐雷文雄、警員吳文寶表示，當晚執行巡邏，行經東勢鄉新坤路時，看到一位老翁騎著腳踏車在路邊閒晃，員警看他好像在找東西停下車詢問「阿伯，這麼晚了你在找什麼？」老翁雙眼無神說不出話，全身顫抖相當無助，在他們協助下回到派出所休息。

老人家很驚慌，無法清楚回答問題，雷文雄立即端上熱泡麵讓他充飢，安撫他的情緒，後來在老翁身上發現他帶著「社團法人雲林縣復健青年協進會」的手環，立刻以警政電腦查詢，發現該名走失的老翁住在水林鄉，最後失蹤地點在元長鄉公墓，立刻通知家人前來。