尋找草叢中的迷你蘭花綬草 瀕危植物觸口園區開花

2019-04-05 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



林務局嘉義林區管理處4月4日至4月7日清明節連假期間，在嘉義縣番路鄉觸口自然教育中心提供免費定向運動，並尋找隱身在園區的特色蘭花─綬草。

嘉義林區管理處表示，「綬草」花序如古時綬帶而得名的綬草，每天一朵約0.5公分的小花，沿著花莖盤旋而上開放，就如青龍盤柱般別緻奇特，所以也叫青龍纏柱、青龍抱柱。

綬草的花期在清明節前後，所以又稱「清明草」。在台灣全島中低海拔平原與向陽坡地都可發現，但近年來由於過度採集致族群數量銳減，因此被列入「瀕危野生動植物物種國際貿易公約」中的II級保護植物。觸口自然教育中心園區環境友善且陽光充足，綬草已開花結果繁衍後代。

活動期間只要在園區開放時間，到園區綠意館服務台領取定向活動資料，完成任務即可得到限量10周年紀念便利貼；找到綬草並拍照上傳至Facebook，完成打卡及標記者便可參加抽獎活動，贈送「森林特派員」桌遊，活動訊息可至觸口自然教育中心Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/cycknc/)查詢。